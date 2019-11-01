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( BURSA ) Yazının yerini artık "emoji" aldı- En çok gençler kullanıyor BURSA



- Dijital yazılarda kelimelerin yerini alan "emoji"lerin kullanımı her geçen gün artıyor. Emojilerin sözsüz iletişimin sembolleri olduğunu söyleyen Uludağ Üniversitesi Pazarlama Bölümü Öğretim Görevlisi Cihad Doğan, yaptıkları araştırmayı paylaştı. Doğan, "Bilhassa gençler arasında yaygın olan emoji kullanımı hem popüler bir davranış hem de kelimeler ile anlatılamayan duyguların birer tezahürü. Yapılan araştırmada, Türkiye’de en çok kullanılan emojilerin (mesaj ve sosyal medyada) olduğu tespit edildi. Dijital çağın en büyük getirilerinden bir tanesi, hayatımızda önemli bir yere sahip emojiler olmuştur. Tarihin ilk dönemlerinde insanlar duygularını ya da toplumsal durumları şekillerle anlatırken, günümüzde bir döngü misali artık şekillere yer verdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle gençler arasında popüler olan bu davranışlarla kişiler duygularını emojilerle daha rahat ifade ediyor. Hatta hayatlarının en kritik meselelerini bile hiç kelime kullanmadan, emoji yazarak ifade ediyorlar. Aslında bakıldığında bu yazım dilinde önemli bir engel teşkil etmektedir. Zaten okuma konusunda çok ciddi sıkıntılar çekiyoruz, okumayan bir toplumumuz. Yazma yerine artık günümüzde emojiler ortaya çıkmış diyebiliriz. Hatta son dönemlerde gelişen teknolojik gelişmelerle kişi kendi simasını emoji şeklinde resmedip insanlarla bu şekilde iletişim kuruyor. Aslına bakarsanız bunun eğlenceli tarafı var, ancak belirttiğim gibi yazı dilinin gelişmesinde ciddi derece mani oluyor. Çünkü edebiyat ancak yazılarak olur. Emojilerin hayatımıza girmesiyle beraber bu durum maalesef sembole döner vaziyet aldı. Mesela bir evlenme teklif edeceksiniz, oraya bir tek taş yüzük, bir kalp, bir gül, ya da gelinlik ve damatlık koyarak kişiye benimle evlenir misin mesajını verebilirsiniz" diye konuştu.





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