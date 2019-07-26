Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi ile finale kaldılar İzle

-makinenin çalışmasından detay

-makine üzerindeki sistemden detay

-makine ve ekipmanlardan(pet şişe, cam şişe, kağıt) detay

-öğrencilerinde başarı belgelerinden detay

-öğrencilerden röportaj



( ELAZIĞ )- Elazığ'a 2 üniversite öğrencisinin geliştirdiği "Vatoz" ismini verdikleri yapay zekalı akıllı katı atık ayrıştırma makinesi yarı finali geçerek finalde Teknofest'te yarışmaya hak kazandı ELAZIĞ



- Elazığ’da 2 üniversite öğrencisi, sıfır atık projesine destek vermek amacıyla yapıp adına "Vatoz" dedikleri “Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma” projesi ile yarı finalde birinci olarak, Teknofest'de final de yarışmaya hak kazandı. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri Engin Ülger ve Yunus Emre Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan sıfır atık projesine destek vermek için dışı akvaryum görünümlü ‘Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma’ makinesi yaptı. 2 öğrencinin 4,5 aylık çalışma sonrasında yaparak adını ’Vatoz’ koyduğu geri dönüşüm makinesi, üzerindeki yazılım ve görüntüleme sistemi ile katı atıkları ayırmasıyla dikkat çekiyor. Son olarak , ‘Yapay Zeka Temelli Katı Atık Ayrıştırma’ projesiyle 2 öğrenci Erzurum’da düzenlenen TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında yarı finalde “Enerji ve Çevre” kategorisinde birincilik kazandı. Projeleri birinci olan Ülger ile Aydın bu sayede 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Teknofest’de düzenlenecek olan final yarışmasına katılmaya hak kazandı. "Yaptıkları makine kendi ayrıştırıyor" Geliştirdikleri proje hakkında bilgi veren öğrencilerden Engin Ülgen, “Bilindiği üzere Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlatılan sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla biz de böyle bir proje gerçekleştirdik, Projemiz, yapay zeka temelli katı atık ayrıştırma makinesi. Sıfır atık projesiyle kamu kuruluşlarında kutular bulunmakta ve çoğunlukla yanlış atılmalar bulunmaktadır. Örneğin, metal kutu haznesine kağıt atılması kağıt kutu haznesine metal atılması gibi bir çok yanlışları tespit ettik. Biz de nasıl bir çözüm üretebiliriz diye düşündük ve girişi tek yerden olan ve otomatik kendi ayrıştıran bir makine yapmaya karar verdik. Derste gördüğümüz teorik bilgileri uygulamaya dökerek gördüğünüz üzere böyle bir makine geliştirmeye karar verdik. Ayrıca sistemimize atılan atıkların ekonomik değerlerini de tespit edebiliyoruz. Makinemiz dolduğu zaman hem uyarı veriyor hem de online olarak takip edebiliyoruz. İleriki sistemlerde mobil uygulamaya geçerek attığımız her atık ekonomik değerine göre dakika yükleme Gigabyte yükleme, sinema bileti veya bir otobüs kart dolumu gibi ekonomik katkı sağlayacak, ülkemize ve bireylere yararlı olacak bir sistem olduğunu düşünüyoruz” dedi.

"Teknofest'de final için yarışacaklar" TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında 70 proje arasında ilk 16'ya kaldıklarını ve Erzurum’da düzenlenen yarı final yarışmasında da projelerinin birincilik elde ettiği belirten Yunus Emre Aydın ise, Yaptığımız proje yaklaşık 4,5 ay sürdü bu projeyi yaptıktan sonra Elazığ’da TÜBİTAK Bilim Merkezinde yaklaşık 70 proje başvurdu. Bu 70 projeden yaklaşık 16 finalist çıktı. Bizler de bu 16 finalistten birinci olarak çıktık. Daha sonra da TÜBİTAK-2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmasında bölgesel olarak ön elemeyi geçerek yarı finale gittik.Erzurum’daki yarı final sergisinde de birinci olarak çıktık. 17-22 eylül arasında da İstanbul’daki Teknofest’de finalde yarışma hakkını kazandık. Umarım bu başarılarımız İstanbul’daki Teknofest’de de devam eder” şeklinde konuştu.

Projeyi geliştirmedeki amaçlarından bahseden ve gençlere önerilerde bulunan Aydın, “Bizim bu projeyi yapmamızdaki en temel amaç insan eli değmeden teknolojiyi kullanarak çöpleri ayrıştırmaktı. Biz de 4,5 ay sürede bu probleme bir çözüm üreterek böyle bir makine ortaya koyduk. Benim değinmem gereken en önemli nokta, yeni nesil gençler teknoloji alanında kesinlikle kendilerini geliştirsinler. Kesinlikle karamsar olmasınlar. Eğer bir hedefleri varsa o hedefte durmaksızın ilerlemeleri gerekiyor. Pes ederlerse zaten baştan kaybetmiş olurlar, kesinlikle pes etmeden çok çalışarak azim ederek ilerlemelerini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

