Varank: 'Yalın üretimin ruhunu anlamak kadar uygulamada çok mühim' - ANKARA
Varank: "Yalın üretimin ruhunu anlamak kadar uygulamada çok mühim" - ANKARA - Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi açılış töreni - Bakan Varank'ın gelişinden görüntüler - Bakan Varank'ın konuşması - Varank: - "Yalın üretimin ruhunu anlamak kadar uygulamada çok mühim"ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sincan 1. OSB'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) açılış törenine katıldı.