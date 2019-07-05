Varank: “Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz” - ANKARA
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın programa gelişi - Detaylar - Slayt gösterimi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Varank: - “Türkiye’yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokma hedefimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz”ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun (OSBÜK) 17. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.
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