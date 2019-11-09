Varank: 'Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz' - MALATYA
Varank: "Küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı hedefliyoruz" - MALATYA - Katılımcılar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıMALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. (1)
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