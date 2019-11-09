Varank: 'Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor' - MALATYA Haberi
Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatya nın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor" - MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Açılış töreninin yapılmasıMALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım