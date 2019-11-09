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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Varank: 'Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor' - MALATYA Haberi

Varank: 'Kalkınma Ajanslarımız, Malatyanın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor' - MALATYA Haberi

Varank: "Kalkınma Ajanslarımız, Malatya nın bölgesel potansiyelini ayağa kaldırmak için önemli çalışmalar yapıyor" - MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Açılış töreninin yapılmasıMALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı.
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Temel Atma Töreni 

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