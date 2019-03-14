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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Varank: 'Esenler'de bir bilişim şehri, bir akıllı şehir kuruyoruz' - İSTANBUL

Varank: 'Esenler'de bir bilişim şehri, bir akıllı şehir kuruyoruz' - İSTANBUL

Varank: "Esenler'de bir bilişim şehri, bir akıllı şehir kuruyoruz" - İSTANBUL - Tören alanından görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.

Temel Atma Töreni 

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