Varank: 'Esenler'de bir bilişim şehri, bir akıllı şehir kuruyoruz' - İSTANBUL
Varank: "Esenler'de bir bilişim şehri, bir akıllı şehir kuruyoruz" - İSTANBUL - Tören alanından görüntüler - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Esenler’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılacak konutların temel atma töreninde konuştu.
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