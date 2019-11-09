Varank: 'Buraya 14 milyon avroluk bir yatırım yapacağız' - MALATYA Haberi
Varank: "Buraya 14 milyon avroluk bir yatırım yapacağız" - MALATYA - Törene katılan katılımcılar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Toplantı MALATYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lisanslı Depoculuk Tesisi temel atma törenine katıldı. (1)
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