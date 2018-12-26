Varank: 'Bilim yapmak isteyene Türkiye'nin kapıları açıktır' - ANKARA
Varank: "Bilim yapmak isteyene Türkiye'nin kapıları açıktır" - ANKARA - Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi - TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Ödülleri Töreni'ne katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, toplantının açılış konuşmasını yaptı.