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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Uzaya açılan pencere'den 200 bin kişi yıldızlara baktı - SAMSUN İzle

Uzaya açılan pencere'den 200 bin kişi yıldızlara baktı - SAMSUN İzle

Uzaya açılan pencere"den 200 bin kişi yıldızlara baktı - SAMSUN - Planetaryuma gelen öğrencilerden detay - Öğrencilere gezegen hakkında bilgiler verilmesi - Prof. Dr. Hüseyin Kalkan ile röportaj - OMÜ Gözlemevi sorumlusu Selami Kalkan ile röportaj"Uzaya açılan pencere"den 200 bin kişi yıldızlara baktı - Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında oluşturulan planetaryumu bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ederek, uzayı ve yıldızları seyretti - OMÜ Öğretim Üyesi ve planetaryumun kurucusu Prof. Dr. Kalkan:"Evrende milyarlarca bilinmeyen yıldız ve gezegen var. Astronomiye meraklı olan, evrene, yıldızlara, gezegenlere ilgi duyan, bilimsel çalışmalar yürütenler buraya gelip uzaya açılan bu pencereden bakıyor"SAMSUN (AA) - MEHMET KUMCAĞIZ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörlüğünce 2007 yılında oluşturulan planetaryumu (sanal gökevi) bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.OMÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve planetaryumun kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların evren gibi bilinmeyene karşı büyük bir ilgi duyduğunu, bu nedenle planetaryuma oldukça ilgi gösterildiğini söyledi.

Üniversiteye ilk kez 2003 yılında teleskop alarak gözlemevi kurduklarını, ardından 2007 yılında resmi olarak planetaryumu oluşturduklarını anlatan Kalkan, özellikle evrende yaşanan değişimleri ve gök olaylarını izlemek isteyenlerin planetaryuma gediğini belirtti.
Evrenin sonsuz uzunlukta olduğunu ve insanoğlu için gizemini koruduğunu dile getiren Kalkan, "Türkiye'de ilk olarak OMÜ bünyesinde kurulan planetaryumu bugüne kadar yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ederek uzayı ve yıldızları inceledi. Astronomi başlı başına farklı bir alan. Evrende milyarlarca bilinmeyen yıldız ve gezegen var. Astronomiye meraklı olan, evrene, yıldızlara, gezegenlere ilgi duyan, bilimsel çalışmalar yürütenler buraya gelip uzaya açılan bu pencereden bakıyor." dedi.
Kalkan, insanoğlunun en önemli öğrenme içgüdülerinden birini, kendisinin de bir parçası olduğu evrenin gizemini anlama arzusunun oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsü, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtılır. Uzay boşluğundaki hareketler gerçekçi şekilde simüle edilir. Uzayı algılamak, güneşe, gezegenlere ve yıldızlara ulaşmak, üstelik bunu Samsun 'dan gerçekleştirmek önem taşıyor. Uzaya açılan penceremizden yıldızlar arasında yolculuğa çıkmak, kara delikler arasında kaybolmak, güneşe dokunmak mümkün. Yılda ortalama 20 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Bilimsel çalışmalara büyük katkı sağlıyoruz. OMÜ Planetaryum, geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için önem taşıyan bir merkez." - Cüce gezegenin halkası olduğu keşfedildiOMÜ Gözlemevi sorumlusu Selami Kalkan da planetaryumun yanında faaliyet gösteren gözlemevinde bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gezegenleri incelediklerini, güneşi ve ayın yapısını gözlemlediklerini anlatan Kalkan, "Yıldızların ışık ölçümlerini alıyoruz. Geçtiğimiz aylarda dünya çapında önemli bir başarıya da imza attık. Neptün gezegeninin ötesinde cüce gezegen olarak bilinen 'Haumea'nın bir halkası olduğu keşfettik. Bu çalışma uluslararası alanda büyük ilgi gördü." dedi.
OMÜ Planetaryuma gelen öğrenciler ise uzayı ve yıldızları yakından tanıma imkanı bulduklarını, gördükleri karşısında çok heyecanlandıklarını aktardı.

Kara Delik Gözleme Muhabir Uluslararası Öğrenciler 

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