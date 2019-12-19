Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle sohbet etti - ANKARA Haberi
- Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı açılış programı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın tatbikata katılan ülke ekipleri ile sohbet etmesi - 17 ülkeden 19 takımın tatbikat esnasındaki çalışma detayları - Tatbikata katılan ekiplerin puanlamasının yapıldığı ekranANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. - Detaylar - (4)
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