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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle sohbet etti - ANKARA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katılan ekiplerle sohbet etti - ANKARA

- Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı açılış programı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın tatbikata katılan ülke ekipleri ile sohbet etmesi - 17 ülkeden 19 takımın tatbikat esnasındaki çalışma detayları - Tatbikata katılan ekiplerin puanlamasının yapıldığı ekranANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı.
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Tatbikat 

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