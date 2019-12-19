Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 'Teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız' - ANKARA Haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız" - ANKARA - Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı açılış programı - Sinevizyon gösterimi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın kürsüye gelişi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. (1)"Bakanlık olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 2023 vizyonuna uygun olarak çalışıyoruz. Bu anlamda yerli ve milli kavramların değeri çok büyük""Bakanlık olarak sektör paydaşlarını da işin içine dahil ederek teknolojiyi mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla üreten ülkelerden biri olma yolundayız. Katma değeri yüksek, yenilikçi çalışmalar yürütüyoruz""Geniş bant abone sayımız 75 milyon 300 bine ulaşmış durumda. Bir başka deyişle geniş bant penetrasyon oranımız yüzde 92 civarında. Mobil geniş bant abone yoğunluğumuz ise yüzde 75 seviyelerinde""82 milyon nüfusa sahip ülkemizde yaklaşık 45 milyon e - devlet kullanıcına ulaşmış durumdayız. e - devlet üzerinden 636 kurumun 5 binin üzerinde hizmetini sunuyoruz""Önümüzdeki günlerin en önemli gündem maddesi olan 5G ve fiber altyapılara yönelik çalışmaları da sürdürmekteyiz. Bu anlamda 2020 yılı içinde başta İstanbul Havalimanı olmak üzere işletmecilerimize belirli lokasyonlarda verdiğimiz test izinleriyle 5G deneyimi kazanmayı amaçlıyoruz"
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