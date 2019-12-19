Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: '(Siber güvenlik) Tehdit karşısında yerimizi almış ve ulusal siber olaylara müdahale organizasyonumuzu oluşturmuş bulunuyoruz' - ANKARA Haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Siber güvenlik) Tehdit karşısında yerimizi almış ve ulusal siber olaylara müdahale organizasyonumuzu oluşturmuş bulunuyoruz" - ANKARA - Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı açılış programı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. (2)"Artık makinelerin kendi aralarında ve doğrudan insanlarla etkileşimde olduğu yeni bir düzene giriyoruz""Giderek daha fazla bilgi ve iletişim teknolojilerine bağlı hale gelen tüm bu alt yapılar siber saldırganların daha fazla hedefi olmaya başlıyor""Siber güvenlik konusunun ciddiye alınması gerekiyor. Aynı zamanda siber güvenlikte oluşabilecek bir güvenlik zaafını saldırganların gözüyle görmeye çalışıp önceden tedbir almak için büyük bir savaş veriliyor. Biz bu tehdit karşısında yerimizi almış ve ulusal siber olaylara müdahale organizasyonumuzu oluşturmuş bulunuyoruz""Siber güvenliğin artırılması hususunda Mayıs 2013'te Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz, USOM'u kurduk. Siber olaylara müdahale ekiplerini oluşturduk. Her geçen gün yeni SOME'lerin kurulmasıyla da güçleniyor. USOM koordinasyonunda yaklaşık 1300 kurum ve kuruluşta SOME ekiplerimizi kurmuş durumdayız"
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