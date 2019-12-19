Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: '(Siber güvenlik) Günümüzde artık siber tatbikatları yapmak mecburiyetindeyiz' - ANKARA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "(Siber güvenlik) Günümüzde artık siber tatbikatları yapmak mecburiyetindeyiz" - ANKARA - Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı açılış programı - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın salona gelişi ve oturması - Tatbikat açılış programına katılanlar - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın sahnede butona basarak tatbikatı başlatması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın tatbikat salonundaki ekranda takımların durumunu izlemesi - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşmasıANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Uluslararası Siber Kalkan 2019 Tatbikatı'na katıldı. (3)"Geçmişte insanlar, ülkelerini, kendi varlıklarını korumak için konvansiyonel yöntemlerle savunma tatbikatları yaparlardı""Günümüzde artık siber tatbikatları yapmak mecburiyetinde kaldık. Çünkü siber olaylar, siber saldırılar insanlarımızın hayatının içerisinde önemli yer tutan bilgi ve iletişim teknolojileri ve her türlü bilgilerini sakladıkları cihazlara, aletlere karşı saldırılar yaparak onların her türlü değerini, bilgilerini çalıp paylaşıp kullanma riskiyle de karşı karşıya kalıyorlar""Bu amaçla biz de bu tür saldırılara karşı insanların kurumların veya her ikisinin bu tür saldırılara karşı korunması için ekiplerimizi bu tür tatbikatlarda yetiştiriyoruz"
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