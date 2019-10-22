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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı' - MÜNİH

'Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı' - MÜNİH

"Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı" - MÜNİH - Elektrikli uçan taksi test uçuşundan detaylar - Alman şirketi Lilium’un geliştirdiği dikey olarak iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksi test uçuşunun ilk aşamasını tamamladıBERLİN (AA) – Almanya Münih merkezli uçan taksi girişimi Lilium, geliştirdiği dikey iniş ve kalkış yapabilen elektrikli uçan taksinin saatte 100 km hızı geçerek test uçuşunun ilk aşamasını tamamladığını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamada, beş kişi kapasiteli uçan taksinin test uçuşun ilk aşamasını saatte 100 km’den fazla hıza ulaşarak tamamladığı belirtildi.Açıklamada, Alman şirketin geliştirmekte olduğu uçan taksiyi 2025’te büyük şehirlerde hizmete almayı planladığı belirtildi ve uçuşların başarıyla gerçekleştirilmesinin üretim kapasitesinin artırılmasını teşvik ettiği ifade edildi.Açıklamada, 350 çalışanı olan Lilium’un, Münih yakınlarında ikinci fabrikasını kurarak 2025’e kadar 500 yeni istihdam oluşturacağı da kaydedildi.Söz konusu uçan taksinin kanatlarında 36 adet elektrikli motor bulunuyor.Uçan taksi, tam uçuşa hazır olduğunda 300 km menzile sahip olacak ve saatte 300 km hıza ulaşabilecek.

Fabrika 

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