TÜSİAD Başkanı Bilecik: 'Zamanı yakalamanın ana yolu hayal gücü, yaratıcılık ve yenilikçi iş gücüne yatırım yapmaktan geçiyor' - ANKARA
TÜSİAD Başkanı Bilecik: "Zamanı yakalamanın ana yolu hayal gücü, yaratıcılık ve yenilikçi iş gücüne yatırım yapmaktan geçiyor" - ANKARA - Kurultayın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - Tanıtım filminin izlenmesi - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in kürsüye çıkması - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in konuşmasıANKARA - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Ulusal Bilişim Kurultayı'nın açılışında konuştu.