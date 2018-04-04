Türkiye'ye satılmayan robotu 600 liraya ürettiler İzle

-Robotun çalışma sisteminden detaylar

-Robotun dik bir yüzeye tırmanması

-Proje ekibinden detay

-Röportajlar



( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Bu robot kaçak ve hasar kontrolü yapıyor- ESOGÜ'lü gençlerin robot başarısı- Proje yürütücüsü Aylin Aytaş;- "Yerli üretimde maliyeti aza indirmeyi hedefliyoruz"- "Bu projeyi farklı alanlara da yaymak istiyoruz" ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü üyeleri, yurt dışından Türkiye'ye satışı gerçekleştirilmeyen tanker tarama robotunu sadece 600 liraya tasarladı. Ferromanyetik alanlara tırmanabilen robot, kaçak ve hasar kontrolü yapıyor. Henüz 1.5 yıl önce kurulan ESOGÜ Mühendislik Projeleri Geliştirme Kulübü (MPGK), çalışmalarını sürdürüyor. Ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalara hazırlanan kulüp üyeleri, son olarak paletlerinde bulunan mıknatıslarla ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen ve yüzeyden aldığı verileri bilgisayara aktarabilen robot tasarladı. Yerli üretimde maliyeti en aza indirmeyi hedeflendiği robotta dik yüzeylere tırmanmak için mıknatıslı paletler, entegre edilmiş sensör ve kamera bulunuyor. Türkiye'ye sadece hizmet olarak çok yüksek rakamlara kiralanan robotu kendi imkanlarıyla 600 TL'ye üreten gençler, yeterli destek buldukları takdirde farklı amaçlarda da kullanılabilecek muadil robotlar geliştirmek istiyor. "Yurt dışında muadili var ama Türkiye'ye satılmıyor" Geliştirilen robotla ilgili bilgi veren ESOGÜ Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve proje yürütücüsü Kürşat Fatih Sezer, kulüp olarak öğrencilerle birlikte amaçlarının sanayinin problemlerini çözen projeler üretmek olduğunu dile getirdi. Sezer, "Bu, tankerlerin üzerinde gezerek ferromanyetik yüzeylere tırmanabilen, hata ve sızıntı kontrolünü gerçekleştiren bir robot. Bunun yurt dışında muadilleri var. Ancak Türkiye’ye satmıyorlar. Sadece hizmet satıyorlar ve hizmet bedeli de 6 ayda bir 2 bin 500 lira civarında. Biz bu robotu sadece 600 liraya gerçekleştirdik. Şu anda ufak bir sensörle birlikte devam etmeyi düşünüyoruz bu projeye. Robot, paletli bir robot. Paletlerin üzerinde bulunan mıknatıslarla ferromanyetik alanlar üzerine tırmanıyor ve üzerindeki sensör ile taramayı gerçekleştiriyor. Ancak paleti biz hazır kit olarak satın aldığımız için, üzerindeki mıknatıslarla birlikte biraz zorluk yaşıyoruz. Bunun için özel bir tasarım gerekiyor. Bu da hazır ancak basılması için ciddi meblağlar gerekiyor. Bu konuda destek bekliyoruz. Bunun dışında MPGK bünyesinde 7 tane daha projemiz devam ediyor. Bunlardan iki tanesinin prototipi hazırlandı ve bitti. Diğer projelerde çalışmalarımız farklı ekiplerle devam ediyor" ifadelerini kullandı. "Yerli üretimde maliyeti aza indirmeyi hedefliyoruz" Tarama testlerinin yüksek bir maliyeti olduğunu aktaran proje yürütücülerinden Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aylin Aytaş ise; "Biz bu robotu yaparak yerli üretimde maliyeti en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tarama testlerinin çoğu, dolum-boşaltım şeklinde taraması yapılıyor. Biz bu robot sayesinde sadece dolum-boşaltım ihtiyacını ortadan kaldırarak dışarıdan tarayacağız. İçeride ürün varken de tankerleri tarayabileceğiz. Bu esnada insan gücünden yararlanıyor. Asıl amacımız bizim iş kazalarını önlemek. Dolum-boşaltım sırasında insan gücünden yararlanıldığı için iş kazaları meydana gelebiliyor. Bu robotta sadece kumandayı yönetecek bir insana ihtiyaç var. O yüzden biz iş kazalarını da önlemeyi hedefliyoruz" dedi.

"Bu projeyi farklı alanlara da yaymak istiyoruz" Bu robotla zaman kaybının önüne geçeceklerini de söyleyen Endüstri Mühendisliği öğrencisi Aytaş da, "Test süresi boyunca tankerler kullanıma kapatılıyor. Bu da o süre boyunca maliyet-zaman kaybına neden oluyor. Biz bu robotla bunların da önüne geçmiş olacağız. Öncelikli olarak petrol tankerlerini taramak için düşündük. Fakat bu projeyi ilerlettiğimizde zaten belli bir aşamaya geldiğimizde bırakalım diye düşünmüyoruz. Bunu benzer şekilde kullanabileceğimiz alanlara da yaymak istiyoruz. Örneğin, havuzların temizlenmesinde de buna benzer robotlar kullanılıyor fakat kablolu. Bunu kablosuz bir şekilde, uzaktan kablo ile yönetilebilir tarza indirgeyip oralarda da kullanabiliriz. Bunu yaymayı düşünüyoruz. Şu ana kadar yaptığımız prototipte 600 liralık bir giderimiz oldu. Fakat eksikliklerimiz var. Tasarımda bizi maddiyat bağladığı için istediğimiz tasarımı gerçekleştiremiyoruz. O yüzden bunların geliştirilmesi adına maddi desteğe ihtiyacımız var. Buna ulaştığımızda biz bu maliyeti yine çok yükseltmek istemiyoruz. Çünkü hedeflerimiz arasında maliyeti düşürmek de var. O yüzden buna minimum artışı yapıp pazara sunmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



