"Türkiye'nin Otomobili" Doğu'da heyecan yarattı - MUŞ - Taksici Erkan Kandemir ile röportaj - Ayhan Çelik ile röportaj - Rıdvan Balkaya ile röportaj"Türkiye'nin Otomobili" Doğu'da heyecan yarattı - Tanıtımı dün gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili", Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların beğenisini kazandıVAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili", Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşları heyecanlandırdı. Muş Muş lu taksici Erkan Kandemir, yerli otomobilin dış tasarımı ile iç dizaynını çok beğendiğini ifade ederek, "Avrupa pazarlarındaki segmentlerine göre çok iyi bir araç olduğunu düşünüyoruz. Uygun görülürse taksi olarak kullanmak istiyoruz. Ülkemizin üretimi olduğu için sahip çıkacağız." dedi. Vatandaşlardan Kemal Türkan da uzun süredir heyecanla bekledikleri yerli otomobili görmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.Ülke için çok büyük bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren Türkan, "Ekonomik olarak Türkiye'ye önemli katkısı olacak. Çünkü bu fabrikada binlerce vatandaş çalışacak. Bir an önce piyasaya çıkmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.
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