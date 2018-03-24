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( GAZİANTEP -ÖZEL) Türkiye’nin ilk blockchain projesi "Sikke"- Sikke tokenları Nisan’da satışa sunuluyor - Sikke A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Erden: - “Sikke Platformu Blockchain teknolojisi kullanılarak Türkiye’de geliştirilen ilk projedir” GAZİANTEP



- Akıllı sözleşmeler aracılığı ile girişimcilerle yatırımcıları buluşturacak Sikke Platformu 4 Nisan’da ön satış sürecini başlatıyor. Sikke A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Erden, yaptığı açıklamada, Sikke Platformu dünya gündemini çokça meşgul eden, blockchain teknolojisi kullanılarak Türkiye’de ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen ilk projeye olarak tanımladı. Mevcut Blockchain teknolojisinin güvenlik zafiyeti ve transfer hızı gibi problemlerine çözüm üreten ‘RowBlockchain’ olarak adlandırdığımız kendi Blockchain teknolojimizi geliştirdik. Bu teknolojimiz ile daha güvenli ve hızlı akıllı sözleşmeler oluşturulabilir, kişi ve kurumlar kendi kripto varlıklarını geliştirebilirler. Kitle fonlaması ile ilgili 2018 yılı 3. çeyreğinde çıkması beklenen ikincil mevzuatlar ve SPK lisanslarının alınmasından sonra, girişimciler Sikke Platformunda akıllı sözleşmeler vasıtası ile projeleri için fon toplayabilir, yatırım çağrısı yapabilirler” dedi.

Sikke platformu için akademik ve siyasi görüşmeler yaptıklarını söyleyen Erden, “Geliştirdiğimiz rowblockchain teknolojisi işlem hızını 1 saniye altına düşürüyor, dolayısıyla sikke ve sikke platformunda geliştirilen kripto varlıklar gelecekte günlük hayatta kullanılabilecek, yeni nesil bir ödeme aracı niteliğinde olacaktır. İlave güvenlik önlemleri ile Blockchain dünyasında sıkca görülen kripto varlıkların çalınması ve hacklenmesi gibi saldırıları karşı tedbirler alıyoruz. Kripto varlıkların saklanmasını ve kullanılmasını sağlayan cüzdanlar için dünyada ilk kez çeşitli tipleri ve güvenlik özellikleri olan cüzdanlar geliştirdik. Geliştirdiğimiz cüzdanlara giriş ve çıkış işlemi olduğunda CallBack bildirimi ile cüzdan sahiplerine bildirim gönderilebiliyor. Bu sayede sikke e-ticaret sistemleri ve web sitelerine kolayca entegre edilebilir” şeklinde konuştu.

Erden, Sikke platformu; kitle fonlaması ile ilgili ikincil mevzuatların çıkmasından sonra SPK’ya lisans başvurusu yapacağını belirterek, “Girişimciler projeleri için sikke platformunda projelerini yayınlayarak kitle fonu talep edebilecekler. Suistimallere karşı projeleri ön değerlendirmeye tabi tutup, platformda yayınlanmasına izin vereceğiz. Platformumuzda yayınlayan girişimlere destek olmak isteyen yatırımcıları her aşamada koruyacak tedbirler alacağız. Proje kasasında biriken fonlar girişimcilere yatırımcıların oylaması ile aşama aşama aktarılacak. Projenin herhangi bir aşamasında girişimcinin vaadlerini yerine getirmediğine inanan çoğunluk oluştuğu zaman proje iptal edilip, yatırımcılara ödemeleri iade edebilecek” ifadelerini kullandı. Sikke Platformu’nun 3 milyon adet ödül dağıtacağını vurgulayan Erden, “4 Nisan’da ön satış sürecimiz başlayacak. Nisan ayının sonuna kadar farklı miktarlarda ve indirimlerle sikke tokenlerinin satışını yapacağız” diye konuştu.



