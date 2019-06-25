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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (1) - TUNUS

Türkiye'nin Afrika ticaret hacminde Tunus'la ortak hedef 100 milyar dolar (1) - TUNUS

- (TİKA) ana sponsorları arasında yer aldığı Afrika Yeni Girişim Zirvesinden detaylar - Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan'ın konuşması - Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan ile röportajTUNUS (AA) - Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan, Türkiye'nin Tunus 'la iş birliği halinde Afrika kıtası ile ticaret hacmini senelik 100 milyar dolara çıkarmayı amaçladığını belirtti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ana sponsorları arasında yer aldığı Afrika Yeni Girişim Zirvesi başkent Tunus 'ta başladı.
Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Doğan, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Afrika ülkelerinin ekonomilerinin, teknoloji ve dijitalleşme kaynaklı büyüyen bir güç haline geldiğini söyledi.

Türkiye ile Afrika arasında 2000'lerin başında senelik 100 milyon dolar olan ticaret hacminin halihazırda 20 milyar dolara ulaştığını aktaran Doğan, "Türkiye, Tunus 'la iş birliği halinde Afrika ülkeleriyle senelik ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor." dedi.
Doğan, Afrika ülkeleriyle ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında bir strateji uygulandığına ve 2003'ten bu yana Afrika ülkeleriyle siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğine işaret etti.Afrika'nın özellikle modern teknolojide paha biçilemez bir pazar haline geldiğini vurgulayan Doğan, Afrika ekonomik geçişinin, bilime ve teknolojiye dayalı ekonomilere yönelmeye başladığını ifade etti.

Strateji Teknoloji Dolar Milyar Dolar Başkent 

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