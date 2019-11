Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: “Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalsın”

-AÇIKLAMALAR



- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Biz her zaman diyoruz Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın. Bunu hayata geçirmek içinde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Turkcell, Ankara’da açtığı Türkiye’nin en büyük veri merkezinde yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye’ye dünya standartlarında yeni bir veri merkezi daha kazandıran Turkcell üçüncü çeyrekte müşterilerine yarım milyondan fazla müşteri daha eklerken, aynı dönemde 6,6 milyar TL gelir elde etti. Türkiye’nin en büyük veri merkezi işletmecisi olan Turkcell, yeni açtığı veri merkezindeki 12 bin metrekare beyaz alan ile toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştı. Gelecek yıl Çorlu’daki veri merkezinin devreye girmesiyle birlikte Turkcell’in ulaşacağı beyaz alan kapasitesi 39 bin 500 metrekare olacak. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, toplantı sonrası İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada, yollarını artık teknoloji yoluna çevirmek istediklerini ifade etti.

Erkan, “Bizim bu 3’üncü veri merkezimiz, bundan önce Gebze’de, İzmir’de açmıştık. Ama Ankara’nın bir özelliği var. Türkiye’nin en büyük veri merkezi. Biz her zaman diyoruz Türkiye’nin verisi, Türkiye’de kalsın. Bunu hayata geçirmek içinde çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Bu 4 veri merkezinde toplam 2 milyarın üzerinde yatırım yapmış olacağız. Bu yatırımı yaparken de son teknolojiyi kullanıyoruz. Sadece bina kalitesinin yanında güvenlik, siber güvenlik, sektörel çözümler tarafında müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu vizyon 4-5 yıllık bir vizyon, veri konusunda planlama ve çalışma her anlamıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah seneye Çorlu’ya da bir merkez açacağız” dedi.

“Fiber yolunu teknoloji yoluna çevirmek istiyoruz” Teknolojinin önemine vurgu yapan Erkan, “Türkiye önemli bir geçiş noktasında, eskiden bu yola İpek Yolu deniyordu. Ama artık fiber yolunu teknoloji yoluna çevirmek istiyoruz. Bunun yolu da doğu ile batıyı birbirine bağlamaktır. Bizim komşularımızdaki internet ihtiyacının da yüzde 50’sinden fazlasını biz sağlıyoruz. Fiber internet konusunda Türkiye’yi, komşularımızı doğu ile batıyı birbirine bağlayan köprü olarak düşünebiliriz. Türkiye’deki fiber yatırımlarına hız vermek lazım. Biz her zaman ortak altyapı diyoruz” diye konuştu.

Turkcell'in ana hedeflerinden bahseden Erkan şöyle konuştu: “Turkcel’in üç tane ana hedefi var. 1’incisi dijital servislerini yaygınlaştırmak. 2’incisi dijital iş çözümlerini kurumlarını dijitalleşmesine destek olmak. Son olarak teknoloji ile finansı birleştirerek dünyada finansal dijital çözümleri vatandaşlarımıza hizmete sunmak. Biz bu üç konu hakkında yatırım yapıyoruz. Biz bunları yaparken de alt yapıyı çok kuvvetli tutuyoruz.“



