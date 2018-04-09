Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - ANKARA

Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - ANKARA

- Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - Törene katılanlardan görüntüler - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın görüntüsü - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın görüntüsü - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany'nin görüntüsü - Basın mensuplarından görüntüler - İmza töreninden görüntü - İmzaların atılması - Tokalaşma ve fotoğraf çekimiANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza törenine katıldı.

İmza Töreni Çekim 

İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11Geliştirilmiş Yerli Roket Tuğra-11
Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!Apple'dan Sürpriz: İPhone XL Geliyor!
Mikro Canlılar Yapay Modelleri İle Görücüye ÇıktıMikro Canlılar Yapay Modelleri İle Görücüye Çıktı
Kayseri'de Türkiye'nin İlk Radyo Astronomi Çalışmaları YapılacakKayseri'de Türkiye'nin İlk Radyo Astronomi Çalışmaları Yapılacak
18 Yaşındaki Liseli 3 Boyutlu Yazıcı Üretti18 Yaşındaki Liseli 3 Boyutlu Yazıcı Üretti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı