Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - ANKARA
- Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza töreni - Törene katılanlardan görüntüler - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın görüntüsü - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın görüntüsü - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin ile Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany'nin görüntüsü - Basın mensuplarından görüntüler - İmza töreninden görüntü - İmzaların atılması - Tokalaşma ve fotoğraf çekimiANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Telekom Genel Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde, Türk Telekom–Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yapım Protokolü imza törenine katıldı.