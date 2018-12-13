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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Türk Savunma Sanayii Zirvesi sona erdi - ANKARA

Türk Savunma Sanayii Zirvesi sona erdi - ANKARA

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in sunumuTürk Savunma Sanayii Zirvesi sona erdi - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Hayalperestlik, hayal kurup o hayallere erişmek için gerekli altyapıyı ve çalışmayı yapamamak demektir. Ne olursa olsun dersek, bu hayalperestlik olur. Eğer yapılacak bir şey, ürün insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız, yeter ki azimli olalım"ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Hayalperestlik, hayal kurup o hayallere erişmek için gerekli altyapıyı ve çalışmayı yapamamak demektir. Ne olursa olsun dersek, bu hayalperestlik olur. Eğer yapılacak bir şey, ürün insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız, yeter ki azimli olalım." dedi.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ilk kez düzenlenen "Türk Savunma Sanayii Zirvesi"nin kapanış konuşmasını yaptı.Türkiye'nin bir sıçrama noktasında olduğunu belirten Demir, ülkenin önemli aşamalar kaydettiğini anlattı.Demir, salondaki dinleyicilere hayal kurmanın güzel olduğunu ve büyük hayaller kurulması gerektiğini vurguladı. Hayal kurarken, hayalperest olunmaması gerektiğinin altını çizen Demir, "Hayalperestlik, hayal kurup o hayallere erişmek için gerekli altyapıyı ve çalışmayı yapamamak demektir. Ne olursa olsun dersek, bu hayalperestlik olur. Eğer yapılacak bir şey, ürün insan yapısı ise biz daha iyisini yaparız, yeter ki azimli olalım." diye konuştu.
Zirve boyunca aktarılan başarı hikayelerine değinen Demir, "En dayanamadığımız şey, sizlerin bir şeyler yapmak isterken önünüzün tıkandığını hissetmeniz. Bu tıkanıklık duygusunu aşmak bizim için büyük bir görev. Bu tıkanıklık duygusuna sebep olan bizlersek, bu bizim için çok kötü bir şey. Bizim işimiz sizin önünüzü açmak, koşmanızı sağlamak." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni "Milletin Evi" olarak tanımladığını aktaran Demir, "Cumhurbaşkanımız, vatandaşı burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyor. Biz de onurlandık, gururlandık. Bu süreç, başlangıç olsun. Elinizden geleni yapın ama çok da stres yapmayın. Elinizden gelenin en iyisini yapıp yapamadığınıza bakın ama insani sınırlanırınızı zorlamayın." değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan, Türk Savunma Sanayii Zirvesi kapsamında, PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz da birer sunum yaptı.

Peres 

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