Türk Gençliği ‘Robotik Kodlama’ ile makinelere hükmedecek

-- Tolunay Demirci ile röp.

-- Materyallerden görüntü



( ZONGULDAK - ÖZEL)- TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje, yetenekli öğrencileri anasınıfından başlayarak keşfedecek ZONGULDAK



- Çocuklara makinelere emir vermeyi sağlayan kodlamayı öğretmek bilinciyle harekete geçen öğretmenler, TÜBİTAK 4007 desteği alan proje ile “Robotik Kodlama”yı öğretecek. Anasınıfından başlayan proje, yetenekli öğrencilerin üniversite tercihlerine de kolaylık sağlayacak. Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik, Elektronik Bölümü Öğretmeni Tolunay Demirci’nin yürütücülüğünü yaptığı “Hayallerimi Sınırlama” adlı proje TÜBİTAK 4007 desteği aldı. Kabul edilen proje kapsamında hibe edilen 100 bin lira ile projede kullanılacak materyaller alındı. “Robotik Kodlama” alanında kullanılacak olan materyaller ile anasınıfından başlayarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yeteneklerinin keşfedilmesi sağlanacak. Projenin ilk ayağı olan eğiticilerin eğitilmesi için bir araya geldiklerini anlatan Demirci, “Şu anda TÜBİTAK ile yürütmekte olduğumuz bilim şenliği kapsamında Zonguldak’ta robotik kodlama eğitiminin eğiticiler eğitimi ayağına başlamış bulunmaktayız. Zonguldak’ta anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde robotik kodlama eğitimleri planlıyoruz. Bu konuda TÜBİTAK 4007’ye yaptığımız 100 bin liralık proje kabul oldu. Bu 100 bin liralık projeden, aldığımız malzemeler ile şu anda eğiticilerin eğitimine başlayacağız. Buradaki arkadaşlarımız Kız Meslek Lisesi Anaokulu’nda, İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’nda, Mithatpaşa İlkokulu’nda, Mesleki Eğitim Merkezi’nde, Endüstri Meslek Lisesi’nde, Ticaret Meslek Lisesi’nde ve bizlere yardımcı olacak olan Bülent Ecevit Üniversitesi Mekanik Mekatronik sistemler topluluğu ile makine bölümü öğretim görevlisi ve öğrencileriyle birlikte Zonguldak’ta bu eğitimleri tüm halkımıza ulaşacak şekilde yapmaya çalışacağız” diye ifade etti.

“Üreten toplum olmak için makinelere hükmetmek zorundayız” Eğitim eksiğinin de tamamlanması ile Türk Gençliği’nin yeteneklerini keşfedeceklerini ifade eden Demirci, üreten toplum olmak için makinelere hükmetmek zorunda olduklarını belirterek şöyle dedi: “Artık dünyada robotik kodlama yani makinelere hükmetme yapmayan toplum dünyada 3. Ve 4. Dünya ülkesi düzeyine düşmeye mahkum. Şu aralar ülkemizde yaşanan sıkıntılar belli. Biz üreten toplum olmak zorundayız. Üreten toplum olmak için de artık makinelere hükmetmek zorundayız. Artık dünyada kaba güçle yapılacak bir şey kalmadı. Teknolojimizi artırmamız lazım, dünya seviyesine ulaşmamız ve dünya seviyesini geçmemiz lazım. Zeka olarak çocuklarımızın hiçbir eksiği yok. Eğitim eksiği vardı şimdi onları tamamlayacağız. Anaokulu öğrencilerimize kendi düzeylerine uygun bir şekilde eğitim verilecek. Doğal olarak ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de kendi düzeylerinde eğitim verilecek. Hedefimiz anaokulundan başlayıp da bu tür şeylere yatkın olan, yeteneği olan öğrencilerimizi fark etmek. İlkokulda, ortaokulda ve lisede bu eğitimleri alabilecekleri yerlere gitmeyi seçerek kendilerini üniversiteye çok daha hazır hale getirecekler. Bu sayede dünyayı yakalamayı ve geçmeyi hedefliyoruz.” Oyun yoluyla kodlamayı öğrenecekler Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezinde yapılacak ve on gün sürecek olan etkinlikte proje personeli ve rehberlerin tüm malzemeleri tanıması, kendi kullanacakları malzemelerin kullanımlarını öğrenmeleri, ortak eğitim planının yapılması hedefleniyor. Eğiticilerin eğitimlerinin ardından Kız Meslek Lisesi Anaokulu’nda beş gün sürecek etkinlikte anaokulu öğrencilerini oyun yoluyla robotik kodlama mantığı aşılanması hedefleniyor. Ortaokullarda ise beş gün sürecek etkinlikte öğrencilerin oyun yoluyla robotik kodlama mantığı aşılanmaya çalışılması, oyuncak benzeri elektronik malzemelerle temel elektrik ve elektronik bilgisi, devre tasarımı, robot yapım süreci alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Belirlenen liselerde ise beş gün sürecek etkinliklerde Meslek Lisesi öğrencilerine Arduino ve Raspberry Pi ile kademeli olarak mikroişlemci programlama, mikroişlemci yan devre elemanlarını tanıma ve kullanma becerisi kazandırılmaya çalışıldıktan sonra diğer malzemeler kullanılarak gerçekte olması gereken kendi özgün elektronik, mekanik ve programlama aşılanması hedefleniyor. Eğitimler sonrası ise öğrencilerin edindikleri becerileri Atatürk Kültür Merkezi ve alışveriş merkezlerinde halk ile paylaşılacak. (OA

