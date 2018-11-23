TÜBİTAK'tan gelen ödül hedeflerini büyüttü - DİYARBAKIR Haberi
- TÜBİTAK'tan gelen ödül hedeflerini büyüttü - Elektrikli arabadan detaylar - DÜ Makine Mühendisliği öğrencilerinden Kübra Mergen'in konuşması - Öğrencilerden Mehmet Yalınkılıç'ın konuşması - DÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Orhan Arpa'nın konuşması"TÜBİTAK Kurul Özel Ödülü" hedef büyüttü - TÜBİTAK tarafından düzenlenen, Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışmasına "Cıvata Somun RS" adlı elektrikli araç ile katılan ve ödüle layık görülen DÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinden oluşan "Dicle - Tech" takımı, hedeflerini artırdı - Öğrencilerden Mehmet Yalınkılıç: - "Gelecek yıl da yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araç kategorisinde katılmak istiyoruz" - DÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Orhan Arpa: - "Bundan sonra ki hedefimiz sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak daha profesyonel olarak araç dizayn edip, tasarlamak ve üretmek"DİYARBAKIR (AA) - TÜBİTAK tarafından düzenlenen, "Efficiency Challenge Electric Vehicle" yarışmasına "Elektromobil" kategorisinde ürettikleri elektrikli araç ile katılan ve "Kurul Özel Ödülü" alan Dicle Üniversitesi (DÜ) öğrencileri, hedeflerini büyüttü.53 üniversiteden 65 takımın katıldığı yarışmaya, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün desteği ile ürettikleri "Cıvata Somun RS" aracıyla katılan "Dicle - Tech" takımı TÜBİTAK Kurul Özel Ödülüne layık görüldü. DÜ Mühendislik Fakültesi akademisyen ve öğrencilerden oluşan "Dicle - Tech" takımının yarışmaya katıldığı aracın parçalarının yüzde 80'i üniversitede üretildi.DÜ Mühendislik Fakültesi Fakültesi Dekan Yardımcısı Orhan Arpa, Doç. Dr. Kadir Turan, Doç. Dr. Ahmet Yardımeden, araştırma görevlisi Emre Arı, öğrencilerden Kübra Mergen, Mehmet Yalınkılıç ve Hüseyin Alptekin'in yer aldığı ekip tarafından Makine Mühendisliği Bölümü Laboratuvarında üretilen araç 250 kilogram ağırlığa sahip, 4 saat durmadan yol alabiliyor, saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşıyor.Dicle - Tech takımının hedefi gelecek yıl yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araçla katılmak.DÜ Makine Mühendisliği öğrencilerinden Kübra Mergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen aracı geliştirerek gelecek yıl da yarışmaya katılmak istediklerini söyledi.
Çocukluğundan beri teknolojiye merakı olduğu için bu bölümü tercih ettiğini dile getiren Mergen, 5 ay gece gündüz çalışarak hazırladıkları araçla katıldıkları yarışmadan ödülle döndüklerini aktardı.Mehmet Yalınkılıç, büyük emek vererek yarışmaya katıldıklarını, öz güvenlerinin bu sayede arttığını dile getirdi."Bu ödül bütün sıkıntıları bize unutturdu." diyen Yalınkılıç, bu alanda kendilerini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Yalınkılıç, "Gelecek yıl da yarışmaya otonom ve hidrojenle çalışan araç kategorisinde katılmak istiyoruz." dedi. DÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Orhan Arpa, öğrencileri her zaman desteklediklerini dile getirdi.Üniversite olarak ilk kez böyle bir yarışmaya katıldıklarını belirten Arpa, bundan sonraki süreçte edindikleri bilgi birikimini kullanarak, ürettikleri aracı daha da geliştirmeyi düşündüklerini kaydetti. Arpa, aracın motor kapasitesini büyüterek ve menzilini arttırarak daha gelişmiş daha verimli bir araç üretmek istediklerini anlatarak, " olduğunun altını çizen Arpa, "Bundan sonra ki hedefimiz sahip olduğumuz bilgi birikimini kullanarak daha profesyonel olarak araç dizayn edip, tasarlamak ve üretmek. Hedefimiz TÜBİTAK'ın düzenlediği otonom araçlar ve hidrojenle çalışan araçlar kategorilerinde de yarışlara girmektir. Bu konuda bize başvuran öğrencilerimize desteğimiz devam edecek." diye konuştu.