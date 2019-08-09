THY'nin 'Rüya Uçağı' ABD'de İzle

THY'nin kısa süre önce filosuna kattığı yeni Boeing 7879 Dreamliner yolcu uçağı, ilk İstanbulWashington seferini gerçekleştirdi Washington Dulles Uluslararası Havalimanına ilk inişini yapan uçak, itfaiye araçlarının 'su takı' töreniyle karşılandı THY Washington Müdürü Özer Güler: 'İstanbulWashington seferlerimize eklenen 7879 Dreamliner ile değerli müşterilerimize daha kaliteli bir hizmet sunabileceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz'.
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