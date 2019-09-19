TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde ziyaretçilerini ağırlıyor - Akrobasi uçuşları - İSTANBUL Haberi
- Redbull uçuş gösterisi Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul üçüncü gününde de çeşitli etkinliklere sahne olacak.İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul ), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
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