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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
TEKNOFEST İstanbul - TBMM Başkanı Mustafa Şentop - İSTANBUL Haberi

TEKNOFEST İstanbul - TBMM Başkanı Mustafa Şentop - İSTANBUL Haberi

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Teknofest'i ziyaretine ait detay görüntüler İSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul , son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'da Teknofest İstanbul 'un son gününde etkinliği ziyaret etti.

İletişim Teknoloji 

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