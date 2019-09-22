TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni - İSTANBUL

- Ödül töreninden görüntüler - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.
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