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22 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni - İSTANBUL

TEKNOFEST İstanbul - Ödül töreni - İSTANBUL

- Ödül töreninden görüntüler - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, ödül töreni gerçekleştirildi.

Ödül Töreni İletişim Teknoloji 

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