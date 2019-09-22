TEKNOFEST İstanbul - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan - İSTANBUL
- Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul , son gününde de çeşitli etkinliklere sahne oluyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan 'da Teknofest İstanbul 'un son gününde etkinliği ziyaret etti.
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