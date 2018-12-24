TEKFEST'e aileler hayran kaldı İzle

-VELİLERDEN DETAYLAR

-Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç ve Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ceyda İşken RÖPLER...



( BURSA ) BURSA - Teknoloji Fen Okulları tarafından düzenlenen TEKFEST Bilim Şenliği’nde aileler yapılan çalışmaları hayranlıkla izledi. Öğrencilere, “Kodlanan Değil, Kodlayan Bir Gelecek” sloganıyla eğitim hizmeti veren Teknoloji Fen Okulları, düzenlediği TEKFEST Bilim Şenliği ile ailelerin de beğenisini kazandı. Anaokulundan ortaokula kadar birçok öğrencinin yer aldığı atölye çalışmalarını yakından inceleme fırsatı bulan aileler, çocuklarına fırsat verildiğinde neler yapabileceklerine şahit oldu. Öğrencileriyle ne kadar gurur duyduğunu dile getiren Eğitim Koordinatörü Orhan Karakoç, “Okulumuzun eğitim bakış açısındaki iddialarından bir tanesi öğrenciyi keşfetmek ve kendisini keşfetmesine fırsat vermektir. Daha sonra ise bu yetenekleri geliştirmesi için ona destek olmaktır. Öğrencilerimizin gerek seçmeli derslerinde gerekse ana derslerde yaptıkları çalışmaları bugün velilerimize ve misafirlerimize sergilemek ve onlara anlatmak istedik” dedi.

Okulun içerisinde 24 fen deney alanı ve 22 atölyenin olduğu bir bilim şenliği oluşturduklarını ifade eden Karakoç, “Belli konularda değil, İngilizceden yazarlık atölyesine, görsel sanatlardan müziğe, sosyal bilgilerden spora, gastronomiden matematiğe, ahşaptan fen bilimlerine kadar birçok atölye oluşturdu. Gerçekten çocuklarımızın yaptıklarıyla göğsümüz bir kez daha kabardı. İddiamızda ne kadar gerçekçi olduğumuzu çocuklar kanıtladı. Onlara fırsat verildiğinde hayallerini gündeme getirerek belli projeleri başarabileceklerini gösterdiler. Yılsonunda daha büyük projelere imza atacaklarına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

2 aylık yoğun bir çalışma sonunda bilim şenliğini hazırladıklarını belirten Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ceyda İşken, “Burada 5 yaşından 14 yaşına kadar öğrencilerimiz yer alıyor. Onlara imkan verildiğinde neleri başarabileceklerini gördük. Velileri ile hazırladıkları Havalı Aracım Proje Yarışması ile hayal güçlerinin ne kadar gelişmiş olduğuna şahit olduk. Öğrencilerimizi ve velilerimizle ortak çalışmalar yürütebilmemiz ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize bir kez daha kanıtladı” dedi.

TEKFEST Bilim Şenliğine katılan Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Selami Güllülü, öğrencilerin yeteneklerini sergileme fırsatı sağladıkları için okul yönetimine teşekkür ederken, öğrencilere özgüvenleri ve başarıları için teşekkür etti. Çeşitli atölyelerde eğlence dolu anlar yaşayan öğrenciler ve veliler, okullarında böyle bir festivale ortak olmanın mutluluğu içinde olduklarını ifade etti.

Havalı aracım proje yarışması sonucunda ilk 3’e giren ailelere günün sonunda hediyeleri takdim edilirken, hünerlerini sergileyen tüm katılımcılara katılım sertifikası verildi.



