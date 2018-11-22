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( KAHRAMANMARAŞ ) Tarihi ve doğal yerler "Gezede"yle gezilecek- Dulkadiroğlu Belediyesi'nin akıllı telefonlar için hazırladığı uygulamayla Kahramanmaraş'ta tarihi, doğal ve gezilmesi gereken yerler yer alıyor KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından tarihi, doğal ve gezilmesi gereken yerleri bilmeyenler için ‘Gezede’ isimli uygulama hazırlandı. Kente özgü bir terim olan ‘ede’ ve ‘gez’ ifadeleri yan yana kullanılarak ‘Gezede’ adı verilen uygulama akıllı telefon marketlerine girdi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, uygulamanın Türkiye’de ilk defa bir belediye tarafından hizmete sunulduğunu söyledi.



Uygulamanın geliştirilip farklı dillerde de hizmet vereceğini belirten Başkan Okay, “Kentimizde ve ilçemizde çok önemli bir turizm potansiyeli var ve biz buna uygun bir alt yapıyı oluşturduk. Artık kentimize misafirlerimiz geliyor ve misafirlerimizi yönlendirme adına yeni bir alt yapı sistemi oluşturduk. Adına da ‘Gezede’ verdik. Tur operatörlerimizin dışında gelen insanlar için Kahramanmaraş’ı yönlendirecek bir uygulamadır. Kente ilk defa gelenlere bu sistem kendi cep telefonlarına gidecek ve isterlerse indirebilecekler. Bu uygulama sayesinde hangi tarihi mekana, nerede yemek ve restorana gitmek istiyorlarsa ayrıntılı bir şekilde görsel ve işitsel olarak uygulamadan yararlanacak” diye konuştu.

(HLL-Y)

