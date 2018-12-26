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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Şişen batarya telefoncunun elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

Şişen batarya telefoncunun elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

bataryanın patlama anı

Kamera Patlama Anı Cep Telefonu 

-HİKMET DAŞ'ın açıklamaları

( BURSA )- Ölümden döndüler BURSA

- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde cep telefonu ve bilgisayar tamiri iş yerinde patlayan telefon bataryası yürekleri ağızlara getirdi. Alev alan bataryanın patlamasıyla panik yaşandı. Batarya şişmesi sonucu teknik servise gelen telefonun bataryası bir anda patladı. Ortalık alev topuna döndü. Patlamada kimseninin yaralanmaması sevindirdi. Cep telefonu ve bilgisayar tamiri işleri ile uğraşan Hikmet Daş, “Bu cihaz batarya şişmesi ile bize gelmişti. Bunu sökmeye başladığımız esnada batarya alev alarak patladı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Vatandaşlara tavsiyem, şişen batarya ve cep telefonlarına müdahele ederek açmaya çalışmasınlar. Yoksa zarar görebilirsiniz” diye konuştu.
Yan sanayi ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Daş, “Bozulan cihazlarınızı güvenilir teknik servislere götürün, yoksa başınıza üzücüsü hadiseler gelebilir” dedi.
(FA-MŞ(
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