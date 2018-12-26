Şişen batarya telefoncunun elinde patladı, o anlar kameraya böyle yansıdı

-HİKMET DAŞ'ın açıklamaları



( BURSA )- Ölümden döndüler BURSA



- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde cep telefonu ve bilgisayar tamiri iş yerinde patlayan telefon bataryası yürekleri ağızlara getirdi. Alev alan bataryanın patlamasıyla panik yaşandı. Batarya şişmesi sonucu teknik servise gelen telefonun bataryası bir anda patladı. Ortalık alev topuna döndü. Patlamada kimseninin yaralanmaması sevindirdi. Cep telefonu ve bilgisayar tamiri işleri ile uğraşan Hikmet Daş, “Bu cihaz batarya şişmesi ile bize gelmişti. Bunu sökmeye başladığımız esnada batarya alev alarak patladı. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Vatandaşlara tavsiyem, şişen batarya ve cep telefonlarına müdahele ederek açmaya çalışmasınlar. Yoksa zarar görebilirsiniz” diye konuştu.

Yan sanayi ürünlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Daş, “Bozulan cihazlarınızı güvenilir teknik servislere götürün, yoksa başınıza üzücüsü hadiseler gelebilir” dedi.

(FA-MŞ(

