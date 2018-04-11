'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi' - Başbakan Yardımcısı Işık: 'Dört yıl önce ilk onda olmayan bir üniversite, dört yıl içerisinde Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci üniversitesi oldu' (3) - KOCAELİ Haberi
"Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" - Başbakan Yardımcısı Işık: "Dört yıl önce ilk onda olmayan bir üniversite, dört yıl içerisinde Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci üniversitesi oldu" (3) - KOCAELİ - Başbakan Yardımcısı Işık'nün konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi'nce (GTÜ) düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"nde konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık: "İlk onda yoktu. Dört yıl önce ilk onda olmayan bir üniversite, dört yıl içerisinde Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci üniversitesi oldu." - 3 -