'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi' - Başbakan Yardımcısı Işık: 'Dört yıl önce ilk onda olmayan bir üniversite, dört yıl içerisinde Türkiye'nin en yenilikçi ve girişimci üniversitesi oldu' (3) - KOCAELİ Haberi