'Sanayi ve Teknoloji Zirvesi' - Başbakan Yardımcısı Işık: 'Bilime yatırım yapmayan bir ülkenin, gelecekte iddia sahibi olması mümkün değil' (1) - KOCAELİ Haberi
"Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" - Başbakan Yardımcısı Işık: "Bilime yatırım yapmayan bir ülkenin, gelecekte iddia sahibi olması mümkün değil" (1) - KOCAELİ - Başbakan Yardımcısı Işık'nün konuşmasıKOCAELİ - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Gebze Teknik Üniversitesi'nce (GTÜ) düzenlenen "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi"nde konuştu. Başbakan Yardımcısı Işık: "Bilime yatırım yapmayan bir ülkenin, gelecekte iddia sahibi olması mümkün değil." - 1 -