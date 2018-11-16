Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Toyota Türkiye fabrikasına geldi - SAKARYA İzle
- Bakan Varank'ın fabrika önünde karşılanması - Bakan Varank'ın katıldığı toplantıdan detaylar - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye fabrikasına geldiSAKARYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, incelemelerde bulunmak üzere Toyota Türkiye fabrikasına geldi.Arifiye ilçesindeki fabrika bahçesinde Vali Ahmet Hamdi Nayir, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Necdet Şentürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek ve Kenan Sofuoğlu'nun yanı sıra Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.Karşılamanın ardından basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Varank, Şentürk'ten fabrika çalışmaları hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'un da katıldığı toplantı sonrasında Bakan Varank ve yetkililer fabrikanın üretim hattında incelemelerde bulunuyor.