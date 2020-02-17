Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Şirketler siyasete bulaşmasınlar, hem kendi ülkeleri hem de dünyanın refahı için çalışsınlar' - İSTANBUL İzle
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Şirketler siyasete bulaşmasınlar, hem kendi ülkeleri hem de dünyanın refahı için çalışsınlar" - İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul ’da “Birleşik Krallık Teknoloji Konferansı”nda konuştu.
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