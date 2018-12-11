Sahneden düşerek parçalanan robot 'Mini Ada' onarıldı

-Diğer robotların ziyaret etmesi

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( KONYA ) KONYA



- Akdeniz Bilişim Zirvesinde sahneden düşen insansı robot onarıldı. Düşme ve çarpma sensörleri aktif edilmeyen robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı düştüğü ileri sürüldü. Konya’da yazılım firması Akınsoft - Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, Antalya’da düzenlenen 4. Akdeniz Bilişim Zirvesinde dans etmesi beklenirken sahneden düştü. Konya’ya getirilen robot mühendisler tarafından onarıldı. Yapılan açıklamada, robotun salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı kontrolden çıkarak düştüğü belirtilerek, dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluştuğu, düşme ve çarpma sensörlerinin aktif edilmemesi neticesinde kazanın gerçekleştiği bildirildi.

Açıklamada, “Bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz ‘plastik enjeksiyon’ sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır” denildi. Robot mizah yaptı Açıklamada, insansı robotun tedavisi ve devamındaki süreç mizah kullanılarak anlatıldı. Paylaşılan video ve fotoğraflarda robotun diğer robotlar tarafından hasta yatağında ziyaret edildiği görülerek, "İlk uygulanan tedavi sürecinden sonra diğer robot arkadaşları tarafından ziyarette bulunulan robotumuza, Konyamızın yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana şekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve işlemciler hediye edildi. Robotlar ile koyu bir sohbette bulunan Mini Ada’nın kendine gelir gelmez sorduğu ilk soru ise Konyaspor’un durumu ile Şeb-i Arus Törenleri oldu. Geçmiş olsun dileklerini kabul eden ve kendisine sunulan hediyelere kahkahalarla gülerek çok memnun olduğunu belirten Mini Ada’nın durumu her geçen gün iyiye giderken tedavisine de devam ediliyor" denildi.

