Özgün üretim robotlar Gebze'de yarışıyor

Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları başladı KOCAELİ



- Gebze Teknik Üniversitesi tarafından ilki düzenlenen Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları, Türkiye'de her yaş gurubundan bireylerin ürettiği robotların yarışlarına sahne olacak. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 1'inci Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları, üniversite spor salonunda gerçekleşen törenle başladı.

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katılımıyla başlayan olimpiyatlarda Türkiye ve yurtdışından her yaş gurubundan bireylerin ürettiği robot ve insansız hava araçları sergilendi. Olimpiyatlar kapsamında yerli üretim robotlar 7 farklı kategoride yarışarak hünerlerini sergileyecek. Yarışmada her kategoride 1.'lere 3 bin, 2.'lere bin 500, 3.'lere ise 750'şer TL ödül verilecek. Etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında gelişen teknoloji ve robotlara dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Görgün, “Birçok araştırmada dünyanın yakın gelecekte, 50 milyarın üzerinde robotun çalışacağı, inşalara, insanlığa, teknolojiye yardım edeceğinden söz ediliyor. Bu ancak ve ancak sizlerin bu konulardaki, dünyadaki bizim rekabetimizi, bu beklenilen sonuçları, sizlerin bu yarışmalarda, hevesle ortaya koyduğunuz fikirlerin ürünlere dönüşmesiyle ve inandığınız teknolojiye karşı kendinizi geliştirme yolunda ortaya koyduğunuz performans ile mümkün olacak” dedi Düzenlenen etkinliğin bir festival olduğunu belirten Görgün, “Bu bir yarışma değil bence. Yarışma olarak ifade edildiğinde mutlaka ve mutlaka bir sıralandırma bir derecelendirme oluyor. Benim gözümde bir festival, bir teknoloji festivali, bir robot festivali. Üçüncü günün sonunda derecelendirmeler yapılacak. Birinciler, ikinciler, üçüncüler kategorilerinde ödüller alacak. Ben şimdiden ilan ediyorum. Bu yarışmaya katılan herkes bence şampiyondur” diye konuştu.

Program ve etkinlikler hakkında bilgi veren Robotik ve Otomasyon Kurulu Başkanı Bahar Güçlü ise, “Gebze Teknik Üniversitesi Robotik ve Otomasyon kulübü olarak, bu yıl ilkini düzenlediğimiz 1’inci Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları 6-7-8 Nisan tarihlerinde üniversite kampüsümüzde devam edecek. Olimpiyat içeriğinde 7 yarışma var. Bu kategorilerden bir tanesi ‘gel tasarla ve üret’ Bilişim Vadisi’nde gerçekleşecek. Bir tanesi adını Fatih Sultan Mehmet’in vefat ettiği topraklardan alan ‘Hünkar Çayırı Arazisi’. ‘Mikro Sumo, Labirent, Çizgi İzleyen ve serbest kategoride 7 kategorimiz bulunmakta. Her yaştan her okuldan arkadaşlarımızı davet edebildiğimiz, robot dünyasına gönül vermiş bütün arkadaşlarımızı burada görmek istediğimiz bir organizasyon” şeklinde konuştu.