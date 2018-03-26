Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Sergisi açıldı - ERZURUM
- 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Sergisi öncesinde düzenlenen programdan görüntü - TÜBİTAK Proje Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman'ın konuşması - Atatürk Üniversitesi Rektörü Çomaklının konuşması - Sergi açılışı Erzurum 'da Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Sergisi açıldı - TÜBİTAK Proje Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Karaduman: "Öğrencilerimiz fikirlerini, hayallerini ilk olarak kağıda döküp daha sonra da pratik bir şekilde sunma imkanına kavuşuyor"ERZURUM (AA) - Erzurum 'da TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Sergisi açılışı yapıldı.Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (ATASEM) gerçekleşen açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan TÜBİTAK Proje Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, TÜBİTAK'ın kurulu gayesinin bilim adamları ve gençlerin faaliyetlerini dinamik bir şekilde desteklemek olduğunu söyledi.
Karaduman, düzenlenen bu yarışmanın önemli bir organizasyon olduğunu belirterek, "12.'si düzenlenen ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması 2017 yılına kadar Milli Eğitim bünyesinde 'Bu Benim Eserim' başlığı altında düzenlenmekteydi. Bu yıldan itibaren bu projeler TÜBİTAK bünyesine alınarak hayata gerçekleştirilmektedir." dedi. Düzenlenen bu yarışmaların öğrencilerin eğitim hayatları için önemli olduğunu ifade eden Karaduman, "Yarışmamızı 12 bölge olarak belirledik ve yurdun her köşesinde ortaokul seviyesindeki öğrencilerimiz eş zamanlı olarak katılabiliyor. Bölgemiz de Erzurum , Ardahan, Artvin, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin de içinde bulunduğu 10 ilimizi kapsamaktadır. Öğrencilerimiz fikirlerini, hayallerini ilk olarak kağıda döküp daha sonra da pratik bir şekilde sunma imkanına kavuşuyor. Amaçlarımızdan bir tanesi de temel bilimler, sosyal bilimler ve uygulamalı bilimlerde öğrencilerimizin fikirlerine değer vermek, onları cesaretlendirmek ve bilim dünyasına kazandırmak olmuştur." diye konuştu. Karaduman, yarışmaya birçok dalda katılım sağlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:"Jürilerin ön değerlendirmesi sonucu Türkiye'deki her bölge için belirlenen 80 proje sergiye davet edildi. Biyoloji, değerler eğitimi, fizik , kimya, matematik, kodlama, tarih ve Türkçe olmak üzere 8 dalda proje sunuldu. 2018 proje yarışması için ülke genelinde 11 bin 352 proje, bölgemizden de 2 bin 544 proje başvurusu alınmıştır. Ulaştığımız proje sayısı bakımından 4 yıldan bu yana elimizde bulundurduğumuz proje liderliğini devam ettirmiş oluyoruz. 2017 yılında da bölgemizde 2 dalda teşvik ödülü alarak nitelik ve nicelik anlamında önemli mesafe katettik."Yarışmaya davet edilmeyen projelerin iyi olmadığının düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Karaduman, etkinliğin bir yarışma olması nedeniyle jüri tarafından zorunlu seçim yapıldığına işaret etti.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise üniversite olarak sadece eğitime önem vermediklerini, teknolojik gelişmelerin de öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Çomaklı, "2017 yılında 41 patent müracaatımız oldu ve bunların 2'si tescillendi bu tarihi bir rekordur. Nisan ayında da üniversite olarak 101 TÜBİTAK projesi verdik. Bu anlamda üniversitemiz Türkiye'de her geçen gün gereken yerini alıyor." diye konuştu.