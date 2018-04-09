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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Öğrencilerin yaptığı 'Porsuk' engel tanımıyor - KONYA

Öğrencilerin yaptığı 'Porsuk' engel tanımıyor - KONYA

Öğrencilerin yaptığı "Porsuk" engel tanımıyor - KONYA - ''Porsuk'' adı verilen robottan detaylar - Robotun engellerden geçmesi - AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez'in incelemelerde bulunması - RöportajlarÖğrencilerin yaptığı "Porsuk" engel tanımıyor - Konya 'da, meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin savunma sanayinde kullanılması hedefiyle yaptığı insansız kara taşıtı "Porsuk", manevra kabiliyeti ve özellikleriyle ilgi çekiyor - Uzaktan kumanda ile hareket eden ve amortisörlü 8 tekerleğiyle engebeli arazilerde kolaylıkla ilerleyebilen Porsuk'un mayın arama, bomba imha ve sivil savunmada kullanılabileceği belirtiliyorKONYA (AA) - Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin yaptığı "Porsuk" adlı insansız kara taşıtı, özellikleriyle ilgi çekiyor.Okulun atölyesinde tanıtımı yapılan Porsuk, uzaktan kumanda ile hareket ediyor. Amortisörlü 8 tekerleğiyle engebeli arazilerde kolaylıkla ilerleyebilen aracın, üzerindeki kamera ve görüntü işleme özelliğiyle mayın arama, bomba imha ve sivil savunmada kullanılabileceği belirtiliyor. Konya Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, Porsuk'un okuldaki öğretmen ve öğrencileri tarafından geliştirildiğini söyledi.

İnsansız kara taşıtının savunma sanayine hizmet edebileceğini vurgulayan Kütükcü, bu robotun mayın arama faaliyetlerinin yanı sıra, imha etme ve sivil savunma amaçlı da kullanılabileceğini ifade etti.
Öğrencileri geleceğe hazırlarken bir taraftan da üreten birer birey olarak yetişmeleri için çalıştıklarının altını çizen Kütükcü, öğrencilere iş garantisi sunduklarını, liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atılmak isteyen tüm öğrencilere iş imkanı sağlama taahhütleri bulunduğunu dile getirdi.AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ise Porsuk'un savunma sanayine hizmet edebilecek kabiliyetlerde geliştirilmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Bu çalışmalar sorunlara çözüm üretecek ve artık ülkemiz terörle mücadelede başka ülkelerden güçlükle aldığı silahları kendisi üretmiş olacak. Bu yüzden sizin yaptığınız bu çalışmaları önemsiyorum. Vatana, millete hizmet etme noktasında sizlerin icat ettiği bu teknolojiler, askerlerimizin yaptığı görev kadar önemli." diye konuştu.
Tanıtım törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ile okul yönetiminde bulunan sanayiciler katıldı.

Terörle Mücadele Savunma Sanayi Uzaktan Kumanda Öğretmenler Meslek Lisesi 

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