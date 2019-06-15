Öğrencilerden hayat kurtaran proje...Karbonmonoksit gazı tehlike olmaktan çıkacak

-Öğrenciler ve öğretmen

-Öğrenci Ceylin Gezer röportajı

-Öğretmen Mehmet Horozoğlu röportaj

-Öğrencinin projesini valiye anlatması



( MANİSA )- Sobadan sızan karbonmonoksit gazları artık risk teşkil etmeyecek- Balıkesirli iki öğrenci kış aylarında büyük risk teşkil eden karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı 'Karbonmonoksit gazı kovucu ve soba söndürücü robotik sistem' tasarladı- Öğrencilerin projesi bu sene ulusal olarak düzenlenen 4. Kodla(Ma)nisa Robotik yarışmasında Türkiye 3'üncüsü oldu MANİSA



- Danışman öğretmenleri Mehmet Horozoğlu'nun lise yıllarında sobadan sızan karbonmonoksit gazı zehirlenmesinden etkilenen iki öğrenci, 4 aylık bir çalışmanın sonucunda hayat kurtaran bir projeye imza attı. 'Karbonmonoksit gazı kovucu ve soba söndürücü robotik sistem' projesiyle bu yıl ilk kez ulusal olarak düzenlenen 4. Kodla(Ma)nisa Yarışmasında Türkiye 3'üncülüğü kazanan robotik sistem sayesinde 'Sinsi ölüm' olarak adlandırılan ölümlerin de önüne geçilmiş olacak. Balıkesir'in Edremit ilçesindeki 75. Yıl Ortaokulunun 6. sınıf öğrencileri Ceylin Gezer ve Hikmet Efe Canikli danışman öğretmenleri Mehmet Horozoğlu önderliğinde hazırladıkları 'Karbonmonoksit gazı kovucu ve soba söndürücü robotik sistem' projesiyle bu yıl ilk kez ulusal olarak düzenlenen 4. Kodla(Ma)nisa Yarışmasında Türkiye 3'üncülüğü kazandı. Vestel City'de gerçekleştirilen yarışmada projelerinin esin kaynağının danışman öğretmenleri Mehmet Horozoğlu'nun lise yıllarında karbonmonoksit gazından zehirlenmesi olduğunu kaydeden öğrenciler robotik sistem sayesinde ölümlerin önüne geçileceğini anlattı. Öğrencilerin projesi yarışmada da ilgi odağı oldu. "İnsanların hayatlarını kurtarmayı hedefliyoruz" İnsanların hayatlarını kurtarmak için robotik bir proje hazırladıklarını kaydeden Edremit 75. Yıl Ortaokulunun 6. sınıf öğrencisi Ceylin Gezer, "Bizim bu projede amacımız insanların hayatlarını kurtarmaktı. Soba zehirlenmeleri Türkiye’nin kanayan yaralarından biri. Biz de bunun için bu sistemi geliştirdik. Sistemimizde kullandığımız gaz sensöründe ortamdaki gazı ölçerek bunu ekranımıza yansıtıyoruz. Ekranımızda acil bir tehlike olup olmadığı hatta gaz sızıntısı olup olmadığı yazıyor. Bu kapsamda engelli bireyleri de düşündük. Duyma engelli bir kişi ledlerimizi görerek, görme engelli bir kişi ise hoparlördeki sesi duyarak uyanabilir. Ayrıca titreşim modeli de ekledik. Yatak sallanınca herkes uyanabilir. Sisteme anne ve babalar için de arka oda sistemi de dahil ettik. Aileler de bu sistem aracılığıyla gelen uyarılar üzerine çocuklarını rahat bir şekilde kurtarabilirler. Öğretmenimiz lise yıllarında maalesef karbon monoksit zehirlenmesi yaşamış. Benim anne annemde halen daha soba kullanıyor. Gaz zehirlenmelerinde insanların hayatları mahvoluyor ve sevdiklerini kaybediyorlar. Bu nedenle bu projeyi geliştirdik. Bu şekilde insanların hayatlarını kurtarmayı hedefliyoruz." dedi.

"Tasarımdan kodlamaya her şey öğrencilere ait" Projenin danışman öğretmen Mehmet Horozoğlu ise şunları söyledi: "Öğrencilerimizle birlikte Türkiye’nin kanayan yarası olan soba zehirlenmelerine ve gaz zehirlenmelerine yönelik bir robotik sistem geliştirdik. Yaklaşık 4 aydır öğrencilerimizle beraber bu proje üzerinde çalışıyoruz. Projemizin tasarımdan kodlamasına kadar her şeyi öğrencilerimize ait."

