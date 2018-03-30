Ödüllü bilim kadını, kanser immünolojisi çalışmasını genişletecek - İZMİR
- İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden dış detay görüntü - Doç. Dr. Duygu Sağ ve ekibinin laboratuvar çalışmalarından görüntüler - Duygu Sağ ile röportaj - Mesane kanserini bağışıklık sistemini güçlendirerek yenmeyi amaçlayan çalışmasıyla "Uluslararası Yükselen Yetenek" ödülüne layık görülen Doç. Dr. Sağ, diğer kanser türlerine de yoğunlaşacak - Sağ:"Bundan sonrası için daha değişik kanser türlerine yönelmeyi düşünüyorum, yumurtalık, meme kanseri gibi"İZMİR (AA) - Mesane kanserini bağışıklık sistemini güçlendirerek yenmeyi amaçlayan çalışmasıyla bilim kadınlarına verilen "Uluslararası Yükselen Yetenek" ödülüne layık görülen Doç. Dr. Duygu Sağ, çalışmalarını meme ve yumurtalık kanserleri alanında genişletecek.L’Oréal ve UNESCO'nun 1998'den itibaren vermeye başladığı L’Oréal - UNESCO Uluslararası Bilim Kadınları Ödülleri'nde, uluslararası bilim dünyasında farklı alanların gelişmesine katkıda bulunan 15 bilim kadını arasına giren ve "Uluslararası Yükselen Yetenek" ödülünü alan İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi araştırmacılarından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu Sağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde biyoloji alanındaki lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora için ABD'ye gittiğini, orada immünoloji üzerine doktora yaptığını anlattı.Doktora sonrası çalışmalarına bir süre ABD'de devam ettikten sonra 2014 yılında tersine beyin göçünü amaçlayan TÜBİTAK'ın Marie Curie destekleri kapsamında Türkiye'ye döndüğünü ifade eden Sağ, kanser immünolojisi üzerine yoğunlaştığını söyledi.
Sağ, kanserin bağışlıklık sistemi bilimi olduğunu, bunun da insan vücudunu koruyan "ordu" gibi görev yaptığını anlatarak, "Enfeksiyon durumunda, dışarında gelen zararlara karşı koruyan ordumuz... Kanser immünolojisi de ordunun kanserle savaşta özelleşmiş halidir. Ordumuzu güçlü yaparak kanserle savaşta etkin hale getirmeye çalışıyorum." dedi. - Kanserden yakınlarını kaybettiMesane kanserini bağışıklık sistemini güçlendirerek yenmeyi öngören çalışmasının temellerini ABD'de attığını belirten Doç. Dr. Sağ, "Abcg 1 denen bir protein var, bu kolesterolü hücre dışına atan bir protein. Bu protein olmadığında ordumuzun belirli askerlerinde kolesterol birikiyor ve bu askerler kanserle savaşta daha etkin hale geliyor. Sonraki aşamada bunu anlamak üzerine çalışmalar yaptım. İnsanlara uygulayabilmek için anlamak lazımdı. Ödülde bu çalışmanın yanı sıra genel akademik çalışmalarım da etkili oldu." ifadelerini kullandı.Ödülden duyduğu gururu dile getiren Sağ, kanser immünolojisinin kendisini heyecanlandıran bir alan olduğunu kaydetti. Sağ, bu heyecanın çalışmalarındaki önemli motivasyon olduğunu belirterek, "Bir de ailemde kanserden kaybettiğim yakınlarım olunca daha büyük motivasyon oldu benim için. 17 yaşında babamı, üniversitedeyken anneannemi, geçen sene de teyzemi kaybettim. Ben mesane kanseri üzerine yoğunlaşmıştım. Bundan sonrası için daha değişik kanser türlerine yönelmeyi düşünüyorum, yumurtalık, meme kanseri gibi." ifadelerini kullandı.