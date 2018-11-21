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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
MÜSİAD'dan savunma sanayisi buluşması - İSTANBUL

MÜSİAD'dan savunma sanayisi buluşması - İSTANBUL

- Fuardan detaylarMÜSİAD'dan savunma sanayisi buluşması - Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini yurt içindeki ve dışındaki karar vericilerle buluşturan High Tech Port By MÜSİAD'ın dördüncüsü MÜSİAD EXPO kapsamında başladıİSTANBUL (AA) - Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerini yurt içindeki ve dışındaki karar vericilerle buluşturan High Tech Port By MÜSİAD'ın dördüncüsü MÜSİAD EXPO kapsamında kapılarını açtı.AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından CNR Expo'da bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak High Tech Port By MÜSİAD gerçekleştiriliyor."Milli Atılım" temasıyla düzenlenen High Tech Port by MÜSİAD kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde ileri teknoloji üreten kuruluşları, çeşitli ülkeden üst düzey askeri delegasyonlarla buluşturuyor.Fuarda, Türkiye'nin savunma sanayisindeki global ve yerel ölçekteki üreticilerinin ürünlerinin de yer aldığı 48 stant yer alıyor.Zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC standında Kirpi, Amazon, ASELSAN'ın Alkan Havan Silah Sistemi'nin entegre edildiği Vuran araçları sergileniyor.ASELSAN, silah sistemleri, uydu haberleşme sistemleri, radar ve karıştırıcıların araların da yer aldığı bir dizi ürünüyle fuara katılıyor.STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ standında deniz platformları, uydu sistemleri, "kamikaze drone"lar tanıtılıyor.Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), son dönemde geliştirdiği ve ürettiği T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş, uydu kontrollü insansız hava aracı Anka - S, T625 Genel Maksat Helikopteri gibi platformların maketlerini sergiliyor.TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, milli hava araçları için geliştirilen motor çözümleriyle fuarda yer alıyor.Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, silah ve mühimmat ürünlerini tanıtıyor.High Tech Port By MÜSİAD, 24 Kasım'a kadar açık kalacak.

İnsansız Hava Aracı Savunma Sanayi İletişim Teknoloji Kamikaze 

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