Milli Teknoloji Zirvesi Samsun’da başladı Haberi

-Öğrencilerle röportaj

-Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu ile röportaj

-Açılış toplantısı

-Prof. Dr. Aydın’ın konuşması

-Şahin’in konuşması

-Kaymak’ın konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılması beklenen "Milli Teknoloji Zirvesi" Samsun’da başladı.

Samsun Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun ÜNİAK Topluluğu tarafından Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş. sponsorluğu ile düzenlenen Milli Teknoloji Zirvesi 19 Mayıs Gençlik Kampında başladı.

Teknolojinin kalbinin atacağı Milli Teknoloji Zirvesi’ne yarın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katılması bekleniyor. Milli Teknoloji Zirvesi’yle ileri teknolojinin Türkiye’de geliştirilmesine yönelik çalışmalar için gençlerin teşvik edilmesi ve geleceğin katma değerli ürünlerinin ülkeye kazandırılmasının, millete katkılarının bilimsel olarak ortaya konulması hedefleniyor. Zirvede; milli ve yerli savunma teknoloji politikaları, Türkiye’nin teknoloji hareketi, hava ve savunma sistemlerinin gelişimi gibi konularda teknoloji alanında önemli isimler sunum yapacak. Zirvenin açılışının yapıldığı toplantı salonu önünde üniversite öğrencilerinin yaptığı teknolojik araçlar yer aldı. Birçok yarışmada başarı elde öğrencilerin projeleri beğeni topladı. Türkiye’ye teknoloji ve insan kaynağı yetiştirmek istediklerini belirten Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, "19 Mayıs ilçemizdeki havacılık kampüsümüzde; havacılığın yer hizmetlerinden uçan pilota, mühendise hatta uzay araçlarına kadar her türlü eğitim ve araştırma faaliyetini yürütür hale gelmek için bir yapılanma kurmuş durumdayız. Burada bunun ilk başlangıç örneklerini sergiliyoruz. Öğrenci ve öğretim görevlisi arkadaşlarımızın çalışmaları var. Türkiye’nin havacılık ve uzay teknolojilerine bilgi ve insan kaynağı eklemek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Kendi potansiyelimizi ve gençlerimizin milli teknolojiyle ilgili farkındalıklarını artırabilmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Üniversiteler yeni bilgilerin üretildiği, yeni bakış açılarının filizlendiği, yeni projelerin geliştirildiği yerlerdir. Bu nedenle üniversiteler bilim ile hayatı, teknoloji ve sanayiyi buluşturan yerler olma çabası içerisinde olmalıdır. Samsun Üniversitesi toplumun ihtiyaçlarını önde tutarak öncelikle şehrine, bölgesine ve ülkesine daha sonra bilim dünyasına faydalı bireyler yetiştirmeyi, projeler üreterek milletimizle beraber olmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Mili üretime vurgu yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Türkiye’de yerli ve milli üretimin sürekli artış göstermesi şart. Bu şekilde kalkınmamız hızlanabilir ve gelişebiliriz. Türkiye, ancak yerli üretimle kalkınmasını sürdürebilir ve genişletebilir. Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin bu yöndeki büyük çabaları son yıllarda meyvelerini vermeye başladı.

Başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yerli markalara sahip olmaya başladık. Ayrıca birçok firmanın, işletmenin bu ilkeden yola çıkarak ihracat yapmaya başladığını görüyoruz. Tüm bunlar son derece sevindirici" şeklinde konuştu.

Yerli ve milli üretim konusunda Türkiye’nin büyük mesafe kat ettiğini söyleyen Samsun Valisi Osman Kaymak ise, "Ülkemiz bilhassa savunma sanayisindeki milli atılımı ile dünya ölçeğinde söz sahibi olma yönünde hızla ilerlemektedir. Yüksek çözünürlüklü haberleşme uyduları ve alt sistemleri, uydu fırlatma sistemleri, uydu veri işleme ve depolama bilgi destekleme sistemleri konusunda önemli neticeler alınmaktadır. Terörle mücadelede kullanılan İHA ve SİHA’larla birlikte ilklere imza atılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, İHA’ları dünyada bu kadar etkili kullanabilen 3 ülkeden biridir" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Mısırlıoğlu, bir sunum yaptı. Zirvenin açılışına ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, öğretim üyeleri ve birçok ilden öğrenci katıldı.

(KA-SLH-Y)

