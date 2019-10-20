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20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Mersin Off Season 2019'da şampiyon belli oldu - MERSİN

Mersin Off Season 2019'da şampiyon belli oldu - MERSİN

Mersin Off Season 2019"da şampiyon belli oldu - MERSİN - FRC robotik turnuvası - Servet Tazegül Spor Salonu - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın stantları gezmesi - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın robot ile konuşması - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan'ın robota fotoğraf çektirmesi - İttifak oluşturan takımların yarışması - Dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesi Mersin Off Season 2019"da şampiyon belli oldu - Dünyanın önde gelen robot yarışmalarından FRC'nin " Mersin OffSeason 2019" etkinliğine 41 okuldan, 500'den fazla öğrenci katıldı - Turnuvayı, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (Tigers Robotics), Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eagles) ile Vizyon Koleji'nin (Orion Robotics) oluşturduğu ittifak kazandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, lise öğrencilerinin yarıştığı First Robotics Competition (FRC) robotik turnuvası, sona erdi.Dünyanın önde gelen robot yarışmalarından FRC'nin, " Mersin Off Season 2019" etkinliği, Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlendi.
Technokids Mersin ve JR Robotics işbirliğinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin (MTOSB) ana sponsorluğunda düzenlenen robotik turnuvaya, yurt genelinden 41 okuldan, 500'den fazla öğrenci katıldı.
Turnuvada, bir ittifak oluşturan 3 takım, tasarladıkları uzaktan kontrol edilen robotlarla, diğer ittifaklara karşı yarıştı.İttifaklar, yarışma alanındaki top ve daire şeklindeki kargoları, 3'er robotla alanın ortasındaki panele taşımak için kıyasıya mücadele etti.Kargoların ulaştırılmasının ardından robotu, güvenli bir şekilde başlangıç alanına taşımak için yarışan takımların heyecanına arkadaşları da tribünlerden ortak oldu.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve MTOSB Başkanı Sabri Tekli de takımların stantlarını gezerek, hem robotları inceledi hem de yarışmacı takımlara başarılar diledi.Turnuvayı, Özel Üsküdar Amerikan Lisesi (Tigers Robotics), Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Eagles) ile Vizyon Koleji'nin (Orion Robotics) oluşturduğu ittifak kazandı.Özel Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (R3 - D3) de "Rookie All Star ödülü" almaya hak kazandı.Turnuvada ayrıca, yaratıcılık, ilham verici mühendislik, girişimcilik, mühendislikte mükemmellik, duyarlı profesyonellik, kontrolde yenilik gibi birçok alanda takımlara ödüller verildi.
Dereceye giren takımlara ödüllerini Vali Su ile Tekli takdim etti.

Şampiyon Lise Öğrenci Mühendislik Öğrenciler Girişimcilik 

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