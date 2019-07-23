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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Marmaris ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor

Marmaris ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor

Çalıştaydan görüntü

Balina Yunuslar Araştırmacı İskoçya Rektör 

-Dernek yöneticisi röp.
-detaylar

( MUĞLA ) MUĞLA

– Muğla’nın Marmaris ilçesinde Deniz Memelileri Araştırma Derneği tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’ başladı.
Balina ve yunusların popülasyonunun ele alındığı çalıştaya 10 ülkeden 20 uzman katılıyor. Deniz Memelileri Araştırma Derneği (DEMAD) tarafından Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde ‘Uluslararası Bilim Çalıştayı’ düzenlendi.
Fethiye, Marmaris, Kaş çizgisinde balina ve yunusların popülasyonunu izleyen ve bilimsel veriler toplayan derneğin Fransa, Avusturalya, Portekiz, Hollanda, İskoçya gibi 10 farklı ülkeden 20 uzmanın katılımıyla düzenlediği çalıştay Akdeniz’de ve Türkiye’de ilk kez düzenleniyor. Dernek kurucusu ve Bilimsel Direktörü Dr. Aylin Akkaya Baş Türkiye’de deniz gözlemcilerinin ve akustik operatörlerin yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay hakkında bilgi verdi. Çalıştayın önemine vurgu yapan Akkaya, “Marmaris’te başlayarak Fethiye’ye kadar balinalara yönelik bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. Marmaris’in bizim için büyük önemi var. Çünkü her yıl buraya gelip balina ve yunusları arıyoruz. Fethiye, Marmaris ve Kaş açıklarında yoğun olarak balinaları ve yunusları gözlemleyebiliyoruz. Çalıştayımızda 10 farklı ülkeden 20 araştırmacı var. Çalıştayın amacı Türkiye’deki kapasiteyi artırmaya yardımcı olabilmek. Deniz gözlemcileri akustikçileri yetiştirip, petrol platformlarında çalışmalarını ve böylece ülkemiz sularında gerçekleştirilebilecek petrol aktivitesinde Türk araştırmacılarımızın yer almasını istiyoruz. Bu çalıştay sadece Türkiye’de değil Akdeniz’de ilk kez yapılıyor ” dedi.
Çalıştay 26 Temmuz’da sona erecek.
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