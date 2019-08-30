Manisa Valisi Ahmet Deniz, geleceğin mucitlerini ziyaret etti
- Vali Ahmet Deniz'in öğrencilerle sohbeti - Vali Ahmet Deniz ile röportajMANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu ilçesinde açılan Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu, Türkiye'de sadece 12 ilde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin biri Manisa 'nın Turgutlu İlçesinde faaliyete geçti.Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrenciler, 3 yıl boyunca tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, ileri robotik siber güvenlik, enerji teknolojileri havacılık ve uzay teknolojileri, internet ve mobil uygulama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yapay zeka eğitimlerini alacak.Öğrencilerin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Deniz, öğrencilerle sohbet edip yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı, ziyaret sonunda da öğrencilere hediyeler verdi.Vali Deniz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olacağını ve geleceğin teknoloji yıldızlarının bu atölyelerde yetişeceğini söyledi.
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerine seçilen öğrencilerin ciddi bir yetenek taramasından geçtiğine dikkati çeken Deniz, "Burada özellikle kodlama eğitimi, programlama eğitimi verilmekte, tasarım ve üretim alanında çocuklarımızın yeteneği ortaya çıkarılmakta. Analitik ve eleştirel düşünmeyi, çok yönlü problem çözmeyi çocuklarımız bu atölyelerde öğreniyor." dedi. Seçilen öğrencilerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğine inandığını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın teknolojiyle iç içe yetişmeleri çok önemli. Çünkü dünyada her alanda, özellikle de teknolojide çok acımasız bir rekabet var. Çocuklarımızın bu ortamda yetişiyor olması ülkemizin geleceği açısından önemli. Onlar geleceğin bilim insanları, araştırmacısı, mucitleri olacaklar. Kendi hayalleri, tasarımları, tasarladıklarını üretime dönüştürmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve öz güvenleri çok güzel."
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