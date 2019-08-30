Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Manisa Valisi Ahmet Deniz, geleceğin mucitlerini ziyaret etti

Manisa Valisi Ahmet Deniz, geleceğin mucitlerini ziyaret etti

- Vali Ahmet Deniz'in öğrencilerle sohbeti - Vali Ahmet Deniz ile röportajMANİSA (AA) - Manisa Valisi Ahmet Deniz, Turgutlu ilçesinde açılan Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu, Türkiye'de sadece 12 ilde bulunan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin biri Manisa 'nın Turgutlu İlçesinde faaliyete geçti.Turgutlu Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi'ndeki Deneyap Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrenciler, 3 yıl boyunca tasarım ve üretim, robotik ve kodlama, elektronik programlama, ileri robotik siber güvenlik, enerji teknolojileri havacılık ve uzay teknolojileri, internet ve mobil uygulama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yapay zeka eğitimlerini alacak.Öğrencilerin çalışmalarını yerinde takip eden Vali Deniz, öğrencilerle sohbet edip yaptıkları projeler hakkında bilgi aldı, ziyaret sonunda da öğrencilere hediyeler verdi.Vali Deniz AA muhabirine yaptığı açıklamada, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olacağını ve geleceğin teknoloji yıldızlarının bu atölyelerde yetişeceğini söyledi.

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerine seçilen öğrencilerin ciddi bir yetenek taramasından geçtiğine dikkati çeken Deniz, "Burada özellikle kodlama eğitimi, programlama eğitimi verilmekte, tasarım ve üretim alanında çocuklarımızın yeteneği ortaya çıkarılmakta. Analitik ve eleştirel düşünmeyi, çok yönlü problem çözmeyi çocuklarımız bu atölyelerde öğreniyor." dedi.
Seçilen öğrencilerin Türkiye'nin geleceğine yön vereceğine inandığını ifade eden Deniz, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın teknolojiyle iç içe yetişmeleri çok önemli. Çünkü dünyada her alanda, özellikle de teknolojide çok acımasız bir rekabet var. Çocuklarımızın bu ortamda yetişiyor olması ülkemizin geleceği açısından önemli. Onlar geleceğin bilim insanları, araştırmacısı, mucitleri olacaklar. Kendi hayalleri, tasarımları, tasarladıklarını üretime dönüştürmeleri, kendilerini ifade etmeleri ve öz güvenleri çok güzel."

Acımasız Mobil Uygulama Siber Güvenlik Öğrenciler Araştırmacı 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
THYnin Rüya Uçağı ABDdeTHYnin Rüya Uçağı ABDde
ASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyorASELSANın Su Altı Silahı Hedefe İlerliyor
TEKNOFEST Tanıtım ToplantısıTEKNOFEST Tanıtım Toplantısı
Lise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba YaptıLise Öğrencisi Hurdadan Topladığı Malzemelerle Araba Yaptı
TÜBİTAK’ın Yarışmasına HazırlanıyorlarTÜBİTAK’ın Yarışmasına Hazırlanıyorlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı