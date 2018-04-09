Lise öğrencilerinden insansız kara aracı 'Porsuk'

-İnsansız kara aracının hareket etmesi

-İnsansız kara aracının kendi kamerasından görüntü

-lise öğrencileri ve öğretmenden görüntü

-Ali Demir'in konuşması

-Öğrencilerin konuşması

-Genel ve detay



( KONYA -HD)- Konya’da lise öğrencileri askeri alanda ve her türlü arazi koşulunda kullanılabilecek 8 tekerlekli ‘Porsuk' adını verdikleri insansız kara aracı üretti KONYA



- Konya’da lise öğrencileri askeri alanda ve arama kurtarmada kullanılabilecek 8 tekerlekli insansız kara aracı ‘Porsuk’u üretti. Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir ve 4 lise öğrencisi Hendek Operasyonlarından sonra askeri alanda kullanılabilecek kara aracı üretmeye karar verdi. Bunun üzerine ekip 8 aylık süren çalışmanın ardından her türlü arazi koşulunda hareket edebilen 4.5 kilogram ağırlığında, canlı görüntü aktarımı yapabilen ‘Porsuk’u üretti. İnsansız kara aracı Porsuk, saatte 3.5 kilometre hızla hareket edebiliyor. Gerekli arge çalışmalarının ardından Porsuk askeri alanda da kullanılabilecek hale gelebiliyor. “7 bin lira gibi bir maliyete bunu yaptık” Porsuk hakkında bilgi veren Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Teknolojileri Öğretmeni Ali Demir, kara aracı Porsuk’un okul atölyesinde tasarladıklarını söyledi.



Kara aracı Porsuk’un 7 bin liraya mal olduğunu söyleyen Ali Demir, “Biz öğrencilerle oturup ne yapalım diye düşünürken Böyle bir insansız kara aracı yapmaya karar verdik yola çıkışımızda özellikle askeri operasyonlarda hendek savaşları gibi askeri operasyonlarda askerin giremeyeceği dar yerlere ve özellikle bina içlerine girip orada gerekirse gözden çıkarılıp infilak ettirilebilecek ve başarı sağlanacak bir kara aracı üzerinde düşündük ve neticede ‘porsuk’ ortaya çıktı. Porsuğun özelliği şudur birincisi çok hafif ve boyutlarına göre çok büyük engellerden aşabiliyor olması maliyetinin düşük olması biz 7 bin lira gibi bir maliyete bunu yaptık. Bu yüzden de gözden çıkarılabiliyor olması yani bir asker onu gönderip ya patlayıcı koyup geri çağırabilir eğer öyle bir durum yoksa orada patlatabilir. Ya da bir mayın aramasını düşünün mayın aramasında mayın tarlasına sokulabilir veya sivil amaçlı arama kurtarmada kullanılabilecek bir araçtır” şeklinde konuştu.

“Yer şekillerine uyum sağlayarak hareket edebiliyor” Araçta bulunan 8 tekerin ayrı çekim gücü olduğunu söyleyen Ali Demir, “Üzerinde 3 eksen çalışabilen 360 derece yine atölyemizde imal edilen bir kamera beşiği var bu sayede görüntüyü canlı olarak kullanıcıya aktarabilir gerekirse kayıt yapılabilir ve bu sayede de son derece ergonomik ve ucuz maliyetli ama bir o kadar da kullanışlı bir kara aracı tasarlamış olduk. Kara aracımızın özellikle yürüyen mekanik aksamı bize özel tasarlanmıştır. Bunun da özelliği paletli araçlara göre yürüyen mekanik aksamının tamamen hareketli olması yer şekillerine uyum sağlayarak hareket edebiliyor olması. Bütünleşik bir yapı değil hareketli bir yapı 8 tane tekeri var. 8 tekerinden ayrı çekim gücü var. Yani bir zeminde herhangi bir tekerin tutması onun hareket etmesi için yeterlidir. Bu yüzden son derece esnek ve kullanışlı bir araçtır. Tamamen okulumuzda tasarlandı ve üretildi” şeklinde konuştu.

“Bir asker bunu alıp istediği yere götürüp orada kullanabilir” Askeri operasyonlarda bir askerin çok rahat bir şekilde Porsuk’u çantasına alıp taşıyabileceğini söyleyen Ali Demir,“En büyük özelliklerinden biri gelişime son derece açıktır. Yani üzerine konulan mekanik aksamlarla son derece değişik amaçlarla kullanılabilir. Üzerine taktığımız komponentleri değiştirerek çok daha hızı gücü istediğimiz gibi ayarlanıp tasarlanıp üretilip geliştirilebilecek bir kara aracıdır. Bir askerin hatta birden fazla ‘Porsuk’u sırt çantasına alıp istediği yere rahatlıkla götürebilir. Yani bu bir dağın zirvesi de olabilir çünkü çok hafif bir kara aracı şu anki arlığı 4.5 kilogram ağırlığında ama yaptığımız tasarım ve hesaplamalarda bunun 2.5-3 kiloya kadar düşürülebileceğini biliyoruz. Tamamen daha hafif komponent kullanılmasıyla ilgili tasarımın değiştirilmesiyle ilgili bir durum bu o yüzden bir asker bir piyade tüfeği ağırlığında bunu alıp istediği yere götürüp orada kullanabilir” dedi.

Projeye katılan öğrenciler ise böyle bir araç ürettikleri için mutlu olduklarını belirtti.



